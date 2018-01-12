马克龙欲与中国联手抗衡“特朗普世界观”

外媒称，在对中国进行为期三天的访问期间，法国总统马克龙处处都想赢得中国领导人的支持，希望在中法都在努力应对美国总统特朗普强烈的民族主义之际，重振两国之间的关系。
美国《纽约时报》网站1月10日发表题为《在中国，马克龙送马，并提出抗衡特朗普的愿景》的文章称，马克龙带着礼物而来，包括从法国总统骑兵卫队挑选的一匹骏马，还尝试说中文，并去一座古都向中国致敬。
文章称，在本周的会面期间，中法两国领导人明确表达了一种与特朗普的世界观截然不同的愿景。他们谈到了自由贸易和共同反对保护主义的必要性，拥护多边主义，并对联合国等机构表示了称赞。
8日，马克龙说了一句简短的中文，重复了他最喜欢用来指责特朗普的一句话，称“让地球再次伟大”的时候到了。
上海复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯表示，考虑到两国领导人观点相近，法国和中国结成更牢固的伙伴关系是自然而然的事情。
“马克龙和我们与特朗普‘让美国再伟大’的思路是不一样的。”丁纯说，“他们都主张开放和多边。”
文章称，分析人士认为，在西方很多国家陷入混乱之际，马克龙正在把自己定位成中国可靠的盟友。特朗普领导下的美国正在退出世界舞台，而英国和德国正在努力应对国内的政治斗争。
此外，德国《商报》1月9日发表文章称，马克龙早就是欧洲拿主意的人。这位法国总统现在似乎成了表述并落实欧洲对华政策的欧盟首席外交官。德国的领导真空使得这位40岁的政治家的访华之旅更受关注。
文章称，马克龙表现得很自信：“我来这里是为了对你们说，欧洲东山再起。”他说这句话是在暗指欧洲经济增长强劲。马克龙8日开始访问西安之际建议法国和欧洲同中国建立紧密的联盟。他说，应该在很多领域加强合作——从气候保护到反恐再到贸易；反过来，中国政府应该承诺在对欧关系中遵守多边组织——尤其是欧盟——的游戏规则。
文章称，在关于法国-欧洲-中国关系的主旨演讲中，马克龙出人意料地对“一带一路”倡议作出了积极评价。
马克龙说，欧洲应该把中国的强大理解为机会，而不应该试图阻碍中国崛起为世界强国。与此同时，欧洲应该坚持透明和明确的规则。
法国国际关系研究所的中国问题专家埃利斯·埃克曼说，“法国接近亚洲和中国的政策比德国的政策更有战略性”，德国人主要关注中国市场的出口机会，但法国政府思考问题更有政治眼光。
文章称，但恰恰马克龙曾说服德国人加强监管敏感领域的中国投资。马克龙担任经济部长和总统期间都成功地致力于用更严格的欧洲反倾销政策应对中国的出口。
文章称，现在马克龙必须保持一种平衡：一方面强化自己作为法国利益最高代表的形象，另一方面也不能忽视欧盟的利益。他正在尝试这么做。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost