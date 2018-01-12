美军计划研制新轻坦：与俄同步 改变地面战态势

美国《国家利益》网站1月9日发表题为《美国陆军计划研制新式轻型坦克的样车，以与俄罗斯保持同步》的报道称，美国陆军计划在未来几年研发“机动防护火力车”（MPF）的样车。预计这种新式轻型战车将改变地面战争的态势，因为其性能优于俄罗斯的同等车型，并给进攻的美国步兵部队增添了一款新武器。
美国陆军领导人解释说，远程精确火力、空地协同突击、强敌的机械化装甲车辆攻击和无人机威胁都在快速发生变化，以至于美国陆军机动步兵部队现在需要提升火力来攻击战场上的主要敌人。
美国陆军训练和教育司令部军官里基·史密斯在接受“勇士专家”网站采访时说：“MPF可以帮助你，因为配备这种战车后你可以进行越野机动。机动性可以提升杀伤力和防护性，因为你能够在敌人摧毁你的机动能力之前攻击他们。”
史密斯未详细说明新型战车的具体重量，但他强调说，陆军这一努力旨在找到杀伤力、机动性和生存能力的最佳结合。不过，美国陆军高级领导人的确曾表示，与俄罗斯同等车型相比，这种新型战车生存能力更强，性能更优。
虽然被称为一款“轻型坦克”，但陆军官员表示，研制这种新平台的计划旨在设计一种能够快速部署的机动作战平台。MPF代表着美国陆军进行更多远征作战和更快部署的决心。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost