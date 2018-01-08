中国翼龙Ⅱ无人机打靶5发5中 可射8型导弹

美国《新闻周刊》网站1月3日发表了题为《报道说中国新察打一体无人机可发射8种不同类型导弹》的报道。
据报道，中国航空工业集团说，“翼龙”Ⅱ新型察打一体无人机创造了连续发射5枚不同类型导弹且均命中目标的无人机靶试新纪录。
中国航空工业集团告诉中国媒体说，针对固定和移动目标，“翼龙”Ⅱ实现了一架次连续发射5枚不同类型导弹且“5发5中”，创造了中国无人机靶试新纪录。
在10个月的一系列试验中，新无人机累计靶试8型导弹、炸弹数十枚，命中率达到100%。
“翼龙”Ⅱ无人机系统由中国航空工业成都飞机设计研究所研制，整个系统包括一个地面站和数架无人机，一架“翼龙”Ⅱ无人机可携带400千克弹药，续航时间接近20个小时，最大时速370公里。
媒体报道说，这种无人机系统已经完成固定目标、移动目标、随遇目标、空地协同等多种靶试场景验证。
据外交学者网站报道，“翼龙”Ⅱ无人机可携带多型导弹和炸弹，其中包括“蓝箭”-7激光制导空地导弹、TG100激光/INS/GPS制导炸弹和AR-1/HJ-10反坦克导弹。
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