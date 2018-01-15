美媒称俄加速部署新型预警雷达：严防西方核突袭

美国战略之页网站1月10日发表题为《电子武器——俄罗斯恢复它的远程视野》的报道称，尽管低油价和制裁造成了预算问题，俄罗斯已经采取措施，以比预期更快的速度建造和部署新“沃罗涅日”系列早期预警雷达。
2013年，很多人认为，9座该型雷达中的7座要到2018年才会完工。但2017年底，俄罗斯宣布，又有三座“沃罗涅日”雷达（一台M型，两台DM型）投入运作。这三座新雷达将监视中国和中东的活动。这使目前俄罗斯部署的“沃罗涅日”雷达数量达到7座。另外两座正在俄罗斯北部进行建造，以监视北美的活动。而第十座也是最后一座雷达，计划部署于2014年从乌克兰手中夺取的克里米亚。
建造所有这些新雷达的官方理由是，俄政府认为西方国家（美国、英国和法国）发动核袭击的可能性增加，而这些雷达对于保护俄罗斯免受核袭击是至关重要的。实际来说，“沃罗涅日”雷达的建造、维护和运作成本较低，又比老式雷达更可靠和有效。俄罗斯还必须换掉一些旧雷达。
这些新雷达将取代“达里亚尔”雷达和一些更老旧的雷达。老旧的早期预警雷达通常部署在原属苏联、但不属于今日俄罗斯的地区。
自苏联解体以来，俄罗斯已经采用了很多西方技术和工作体制。这些都在新雷达上有所体现。
报道称，新的早期预警体系将探测来自所有各方的导弹。俄罗斯领导人宣称，北约依然是主要威胁。最近新部署的雷达则会面向中国，以防万一。
在实践中，新的“沃罗涅日”雷达的相控阵天线设计可用来监视导弹试射。由于“沃罗涅日”雷达可以探测到大量详尽信息，所以在其他国家开发新弹道导弹时，这些雷达可以提供更多相关的情报。
俄罗斯说，2017年，它的早期预警雷达系统探查到50次弹道导弹发射。过去，俄罗斯很少公布这类数据。但显然，这同西方（主要是美国）远程雷达能探查到的情报比较一致。
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