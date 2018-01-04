美媒关注深圳公交实现电动化：数量超美国大城市公交车总和

美媒称，中国正在全速奔向它所说的“新能源”未来——中国称电动汽车为“新能源”车。2017年12月，深圳市实现了全市专营公交车辆的纯电动化。据美国清洁技术网站报道，深圳市的电动公交车数量现在已经超过了美国主要大城市地区的传统和电动公交车数量的总和。
据美国石英财经网站1月2日报道，深圳市交通运输委员会2017年12月27日宣布，全市已累计推广应用纯电动公交车16359辆。深圳市的下一步计划是实现全市1.7万辆出租车的纯电动化（目前纯电动出租车已占全市出租车总量的63%）。2009年，中国选择深圳作为全国首批节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，现在则打算在全国推广这项工作。
报道称，中国依靠本土电动汽车制造商比亚迪公司来生产新能源车。比亚迪已经占据中国电动汽车市场20%的份额。
报道称，城市和车队运营公司都在朝着纯电动化的方向快速发展，因为车队的规模越大，纯电动化所带来的经济效益就越有吸引力。在美国，一辆普通的乘用车每年可能要消耗数百加仑的燃料，而公交车、垃圾车和货运卡车则要消耗数千加仑的柴油并带来高昂的维护成本。电动汽车因为电池而产生的较高的前期成本会在未来数年内被较低的维护成本和燃料成本所抵消。
报道称，在美国和欧洲，这种转变也在进行中，不过速度较慢。美国洛杉矶的羚羊谷交通运输局计划在未来五年内购买85辆比亚迪电动公交车，打造美国第一支纯电动化的公交车队。到2030年，南加州的山麓公交运输公司将实现所有车辆的纯电动化。西雅图将在未来三年内购买120辆新电动公交车。中国吉利汽车集团（它旗下还拥有沃尔沃品牌）旗下的伦敦黑色出租车也计划使用纯电动车。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost