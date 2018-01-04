中美重新唤醒亚洲大博弈

“亚洲大博弈”已经苏醒，但现在不是伦敦和莫斯科之间的较量，而是北京与华盛顿。
英俄之间在亚洲的博弈始于19世纪，当时两大帝国都对亚洲、特别是印度的资源虎视眈眈。英国原以为喜马拉雅山和缅甸密林能够阻隔一切竞争对手，但位于西北部的阿富汗却是其心头大患。
阿富汗与沙俄接壤，并且难以驯服。占领阿富汗、伊朗和西藏等地区是英国国王和俄国沙皇都梦寐以求的。英国在亚洲也曾遭遇反弹，例如反抗东印度公司的印度民族起义、阿富汗抗英战争等。
在亚洲，英国等强国占尽好处，也饱尝了战争的残酷。这场大博弈一直持续到20世纪，这时候其他一些国家和地区吸引了英俄等世界强国的注意力。
例如，世界强国在柏林会议上瓜分了非洲的财富。而英国还通过与新加坡、香港和缅甸之间的贸易赚得盆满钵满。
而今这场大博弈已经苏醒，但现如今的亚洲大博弈是在北京和华盛顿之间展开，而不再是伦敦与莫斯科之间。
中国的力量迫使其邻国向美国伸出了手。就连越南这个曾在上世纪70年代与美国殊死一战的国家都被迫向美国示好。
像历史上所有强国一样，中国正在寻求扩张，这让它的一些邻国感到恐惧。就在美国总统特朗普退出几乎所有贸易协定的同时，中国取而代之，占据了世界第一强国的地位。
面对手中掌握越来越多市场的中国，越南、柬埔寨、老挝、缅甸、尼泊尔、韩国和日本都不寒而栗。
中国在经济上对非洲施加影响力，并成为美国最大债权国，而特朗普却在全面撤退到“美国优先”的政策背后。在21世纪的大博弈中，能够阻碍中国赢得这场博弈的障碍已经所剩无几。
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