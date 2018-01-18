韩国2017年军备出口猛增25% 成为世界军火市场新秀

据英国《简氏防务周刊》网站1月15日报道称，1月15日，国防采办计划管理局（DAPA）宣布，韩国国防工业2017年创造了31.9亿美元的出口额，较上年同期的国际销售额跃升了25%。
国防采办计划管理局认为出口额的增长应归功于韩国国防工业能力的提高、国防产品的增加、政府的支持、客户群的多样化以及丰富的营销手段。
2017年，韩国值得一提的出口产品包括向芬兰、印度和挪威出售韩华公司的K9“雷电”自行榴弹炮；向泰国出口8架韩国航天工业公司产T-50TH“金鹰”高级喷气教练机。
国防采办计划管理局表示，尤其是向挪威和芬兰出口K9榴弹炮的交易。它显示韩国在国际市场上的竞争力。这两份合同是在与欧洲同行展开竞争后获得的。传统上，欧洲同行垄断了欧洲的防务市场。
重要的出口产品还包括K9榴弹炮及其相关产品如K10弹药补给车、T-50教练机及其不同型号、“完美雄鹰”轻型多用途直升机、航空和海军作战任务系统以及各种大型海军平台如潜艇和护卫舰。
过去10年来，韩国国防出口取得可观的增长。正如国防采办计划管理局所提到的，这种增长应归功于若干相互联系的因素。不过，国防采办计划管理局没有提到的是韩国的国防出口政策。
另一个重点领域是与外国公司展开研发合作。虽然这样做的主要目的是满足韩国军队的需求，但是政府也通过合作开发出供主要市场出口客户的平台，如东南亚地区。该战略最好的例子就是T-50教练机和“完美雄鹰”直升机。二者是韩国航天工业公司分别与洛克希德-马丁公司以及空客直升机公司合作开发的。
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