胖子的春天！新加坡研究人员开发出减肥贴布

新加坡南洋理工大学研究人员开发出一款减肥贴布，像创可贴一样贴在需要减肥的部位，能把皮下储存能量的白色脂肪变成燃烧能量的棕色脂肪。小鼠实验显示，使用4周，脂肪减少30%。
南洋理工大学官网说，这款皮肤贴一侧分布着数百个比头发丝还细的微型针头，针头上含有药物β3肾上腺素受体激动剂或者甲状腺激素T3。使用时，把减肥贴贴在需要减肥的部位，两分钟后，微型针头脱离贴布嵌入皮肤，揭下贴布；针头随后降解，药物缓慢进入皮下白色脂肪，把它们变成棕色脂肪。棕色脂肪常见于婴幼儿，燃烧能量以保持体温。随着年龄增长，人体棕色脂肪数量减少，白色脂肪增多。
研究人员在实验中发现，高脂饮食的小鼠使用这种皮肤贴后，不仅能够抑制发胖，而且使用4周后脂肪数量减少超过30%。另外，使用减肥贴的小鼠，血液中胆固醇水平和脂肪酸水平显著低于对照组。
研究人员认为，皮肤贴让药物直接作用于目标部位，所用剂量大大小于口服或者注射剂量，副作用较小。研究小组估算，一块减肥贴原型成本大约为5新加坡元（新华社）。
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