乐天玛特仍未撤出中国：卖不出去又开不了张

韩媒称，去年乐天玛特宣布计划在年内撤出中国市场，但新年已过，出售仍然没有进展。负责中国项目的特别工作小组（简称C组）原本计划到2017年底解散，但却被曝至今仍然在运行。
据韩国《亚洲经济》网站1月17日报道，C组是去年6月乐天在华子公司遭遇全面重创时成立的工作小组，目前负责与韩国总部沟通乐天玛特出售等中国相关业务。乐天集团本来计划只运营C组到2017年12月31日，之后就结束乐天玛特的出售工作。但分析称，由于出售迟迟没有进展，负责该项工作的C组也在继续运营。
从2016年12月起，中国为反制“萨德”对乐天玛特在华所有卖场进行了税务调查、消防及卫生检查、安全检查等。目前乐天玛特在华的112家卖场有87家仍然处于停业状态。乐天玛特相关人士表示，虽然有新闻报道乐天玛特重新开业，但实际上停业的状态没有任何变化。
乐天在去年3月和8月分别向中国乐天玛特紧急输血3600亿韩元和3400亿韩元，但仍无济于事，其后决定出售中国的乐天玛特。
乐天集团相关高层表示，如果中韩之间的问题不解决，乐天玛特这样大型的出售工作也很难积极推进。乐天对下月2日在北京举行的中韩经济长官会议抱有期待。因两国“萨德”矛盾，中韩经济部长会议已中断了1年9个月。据悉，此次会议上，两国将对文在寅总统访华时商议的经济领域合作方案进行更加具体的协商。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost