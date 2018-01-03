韩方正面回应金正恩“示好” 提议举行高级别会谈

韩媒称，韩国总统文在寅2日表示，朝鲜劳动党委员长金正恩在新年贺词中表明愿派团参加平昌冬奥会并有意为此会谈，这是对韩方“让平昌冬奥会成为改善韩朝关系的转机”提议的响应，韩方对此表示欢迎。
据韩联社1月2日报道，文在寅2日上午在青瓦台主持新年首场国务会议时首次对金正恩此前发表的新年贺词作出评价，并指示统一部和文化体育观光部尽快制定相关方案，以早日恢复韩朝对话促成朝鲜冬奥代表团来韩参赛。
文在寅指出，改善韩朝关系与解决朝核问题一体两面不可分割，并要求外交部与友邦及国际社会密切磋商争取双管齐下同步解决以上两大问题。
韩联社1月2日还报道称，韩国统一部长官赵明均2日举行记者会表示，鉴于距平昌冬奥会开幕仅剩一个月等情况，政府向朝鲜提议9日在韩朝边界板门店“和平之家”举行韩朝高级别会谈，就朝鲜参加平昌冬奥会事宜进行磋商。
赵明均表示，希望韩朝在会谈上就朝方派团参加平昌冬奥会、改善韩朝关系方案等双方共同关心的问题深入交换意见。他表示，有必要尽快重启韩朝板门店联络渠道，并提议双方通过该渠道就会谈议题及与会人士级别等具体事宜进行磋商。
赵明均就与会人士级别表示，韩方把会谈名称定为“高级别韩朝会谈”，意味着韩方在此问题上采取开放的态度，希望通过板门店联络渠道与朝商讨相关事宜。对于会谈的议题，他表示，韩朝将重点讨论朝鲜派团参加平昌冬奥会一事，此外还将讨论双方共同关心的问题。
报道称，韩朝高级别会谈如能促成，这将成为文在寅就任总统后的首次韩朝会谈，也将是韩朝2015年12月次官级（副部长）会谈后时隔两年再次碰头。
韩联社1月2日继续报道称，朝鲜劳动党委员长金正恩在新年贺词中提有意派团参加平昌冬奥会后，部分舆论期待一度关闭的韩朝板门店联络渠道重启。对此，统一部一位负责人2日表示，韩方2日上午9时照常通过板门店联络渠道尝试与朝联络，但朝方未作出回应，韩方将于2日下午再次尝试与朝联系。
报道称，2016年2月，韩国政府宣布全面中断开城工业园区运营，并撤离入驻韩企相关人员，以抗议朝鲜年初接连进行核试验和发射远程火箭。随后朝方关闭板门店联络渠道，韩朝陷入“断交”。
此外，国际奥委会发言人马克·亚当斯2日接受奥运专业媒体赛事内幕网站专访，对朝鲜劳动党委员长金正恩在新年贺词中称有意派团参加平昌冬奥会表示欢迎。
亚当斯表示，国际奥委会方面将同平昌冬奥组委会、韩国政府和朝鲜奥委会紧密合作，促成朝鲜参奥。他还表示，国际奥委会将持开放态度，考虑朝鲜有意派团参与平昌冬奥会的发言。
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