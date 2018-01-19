中国去年对外直接投资降三成 有效遏制“非理性”投资

英媒称，中国商务部17日称，2017年中国对外非金融类直接投资额累计为1200.8亿美元，同比下降29.4%。企业的投机性海外投资得到遏制。
据路透社北京1月16日报道，路透社对于官方数据的计算显示，去年12月的对外直接投资同比增长49%，达到125.3亿美元（约合806.7亿元人民币），较之11月同比增长34.9%又有显著提升。
商务部称，对外直接投资在过去两个月的增长主要源于中国在制造业和信息产业的投资增长，房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。
商务部补充说，“非理性”对外投资得到切实有效遏制。
报道称，自2016年底北京开始严控资本外流以来，中企的海外投资额大幅下滑。
商务部称，中国企业对“一带一路”沿线国家的新增投资合计143.6亿美元。这项宏大的计划旨在将亚洲与中东和欧洲连接起来。
2017年“一带一路”倡议达成的协议占据投资总额比例为12%，同比增长了3.5个百分点。
分析人士预计，在2017年有所下滑之后，今年中国的对外投资额可能会有所增长。
荷兰商业银行大中华区经济学家爱丽丝·庞（音）说：“人民币升值为中国企业在海外进行交易提供了一些动力。”
她说，可以预计，在第二季度左右中国显然将有大量的资本流入，“这样国家外汇管理局可能会批准更多的海外交易”。
人民币对美元汇率今年上涨约1.2%，2017年上涨约6.8%，扭转了连续三年的贬值趋势。
据报道，去年12月外国对华直接投资额同比下降9.2%，为739.4亿元人民币，是五个月来的首次下降。2017年，外国对华直接投资额增长了7.9%，为8775.6亿元人民币。
商务部称，因为全球投资环境的不确定性，今年中国在吸引外国直接投资方面面临较大的外部压力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost