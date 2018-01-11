美国政府阻中企收购或引反弹

中国领导人曾明确表示，保护主义不符合任何国家的利益。美国显然不这么认为，否则监管机构为什么要阻止中国企业的一系列收购计划呢？
最近一次受阻的是蚂蚁金服并购提供汇款服务的速汇金国际公司一案——蚂蚁金服是本报所属的阿里巴巴集团旗下的金融公司。
有人认为，国家安全担忧是不允许这项总额12亿美元的协议向前推进的原因，但鉴于领导人唐纳德·特朗普和议员们的反华言论，这一点显然存疑。考虑到北京两个月前曾宣布放宽对金融机构外资控股的限制，美国的决定释放出了最糟糕的信号。
习近平去年10月在中国共产党第十九次全国代表大会上说，国家要“推动形成全面开放新格局”。
中国政府在第二个月宣布了一系列改革措施，包括将参与期货、证券和基金市场的合资公司中的外资持股比例上限提高到51％，这初步回应了特朗普和其他人的指责——中国的贸易做法不公正，而且该国在允许海外企业进行其金融行业方面行动迟缓。
中国的上述努力值得赞赏。它们缓解了海外公司的以下疑虑，即中国不欢迎外国投资，也不允许外资公平地进入该国市场。
但是，正如美国和欧洲越来越长的拒绝收购清单所显示的那样，预期华盛顿和其他地方应该会给予的鼓励并未到来。
遭拒的收购案中包括有中国背景的收购基金——坎宁布里奇资本公司——收购美国芯片制造商莱迪思半导体公司一案，以及中国华信能源有限公司投资总部位于纽约的精品投行考恩集团一案。
蚂蚁金服以及速汇金国际公司之间的交易是否构成国家安全风险是值得商榷的。人们担心的一个问题是，美国雇员的个人资料会面临风险——这个问题与美国的安全可能只存在间接的关联。
但毫无疑问，反华情绪正在蔓延。中国当然可以被指责为奉行保护主义，就像美国可能会提出的那样，但每一个迹象都表面这种趋势正在改变。在各国应该为共同利益进行合作之际，美国和其他国家针对中国收购案采取的行动势必会招致负面影响。例如，如果美国自行其是，中国采取报复性措施应该不会令人感到意外。
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