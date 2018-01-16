美中两国在数据资源上展开激烈攻防战

日媒称，美中两国在互联网浏览和购物记录等数据资源方面的竞争十分激烈。随着经济的数字化程度提高，数据对于分析消费者嗜好和预测宏观经济活动至关重要。数据的质和量决定着竞争力。拥有巨大消费市场和大型互联网企业的美中两国，正在争夺经济霸权，希望在数据资源上占据优势。发达国家也面临着是否向中国开放数据门户的艰难选择。
据《日本经济新闻》网站1月14日报道，中国电商企业阿里巴巴集团相关企业蚂蚁金服1月2日宣布，放弃收购美国公司速汇金。为了拓展支付宝的市场，蚂蚁金服曾计划以12亿美元收购在全球200多个国家和地区提供汇款服务的国际汇兑公司速汇金。但是，从安保角度对外资并购案进行审查的外国在美投资委员会（CFIUS）叫停了该收购案。
专家分析认为，其原因在于CFIUS担心美国公民的资产和汇款信息等“速汇金掌握的个人数据流出”。
新华社发表评论说，CFIUS的国家安全审查活动就像“黑盒子”，美国对中企投资的“过敏症”该治治了。
报道称，这一系列动向，象征着美中在数据资源上的攻防战。美国谷歌公司等5家互联网巨头，每天在全球积累着庞大的数据。另一方面，在拥有14亿人的巨大市场的中国，有约5亿用户通过智能手机用支付宝结算。如果借此收集数据，就可以发展人工智能技术。阿里巴巴董事局主席马云曾指出，“庞大的数据将成为现代的石油”。这一观点或许正推动着美中的竞争。
据报道，中国2017年6月实施了《网络安全法》，严格限制外资带走中国国内的数据。
美国国会两党议员2017年11月向国会提出强化CFIUS职能的议案。该议案核心内容是要加强审查制度，严防向外国政府和外国企业透露美国民众的个人信息和基因信息等隐私。
报道称，CFIUS历来主要审查的是军事、半导体等跟安保直接相关领域的收购案。如果上述议案获得通过，以拥有美国民众个人数据的企业为对象的收购案，有可能受到严格审查。在美国众议院听证会上，与CFIUS相关的前政府高官表达了以下担忧：疑似与中国政府有牵连的中国企业，将不断收购拥有人工智能和大数据等尖端领域的技术和信息的美国企业。可以说，上述议案事实上就是意在阻止中国企业收购。
严密保护个人信息的欧盟，也预定于2018年5月全面实施《一般数据保护条例》，严格限制数据向欧盟地区外流动。这样做的目的是在保护数据资源的同时促进数字经济发展。估计2018年春，日本将与欧盟达成一项协议，日本要确保数据保护水平与欧盟持平，双方建立使数据易于流动的新机制。
报道认为，数据已成为21世纪经济不可或缺的资源。要促进世界经济发展，需要各个国家和地区共享数据。中国为获得数据已开始采取行动，发达国家正面临艰难选择。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost