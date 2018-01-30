上海迪士尼收“天价插队费”? 全球各乐园均提供

29日，一则有关“上海迪士尼天价插队费”的消息在网络上热传，记者就此询问了上海迪士尼度假区管理公司。迪士尼方面回应称，收费的上海迪士尼“尊享导览服务”系开园后一直公开实施的园内服务项目之一，但知名度更高的是绝大多数游客会选择的免费快速通行证服务。
据介绍，“尊享导览服务”系迪士尼在全球各乐园提供的一项标准化服务。记者登录到香港迪士尼乐园网站求证，发现确有类似的服务项目，称为“迪士尼赏乐之旅”，香港每团价格为5688元港币，每团最多6人。另外，据了解，在加州迪士尼乐园，该服务项目每团价格为2550美元，亦有人数限制。
记者登录上海迪士尼度假区客户端查看，目前游览热门景点除一般的排队方式外，还有三种便捷方式。
一是园内免费的快速通行证服务，可通过手机端在入园后免费领取，并在指定时间前往所选择的景点获优先通行。
二是购买尊享卡，可在当天任意时间，前往所选择的景点享受优先通行服务。游客可以购买单个景点的尊享卡，也可以购买8个景点的尊享卡套装。尊享卡价格会根据季节浮动，29日客户端显示套装售价每位440元人民币。
三是此前有报道称的“尊享导览服务”，特点是配备专门导览员，可定制专门的行程，在服务时间段内优先畅行园内大部分景点以及预留演出位置等。据官网显示，该服务价格最高为21600元，最低为8100元，时长分为6小时和3小时两档。
记者体验，在其客户端导航栏选择“导览服务栏目”，只有再切换到列表模式，才能看到“尊享导览服务”内容细节；而在其官方网站，点击首页尾端“活动一览”栏目中的“迪士尼导览服务”，才能看到相应细节。对于初次使用者而言，获知此类服务信息的路径不够便捷。
中国旅游改革发展咨询委员会委员、联合国世界旅游组织咨询专家何建民表示，主题乐园在提供不同层次的服务时，应将每一种价格及其所对应的权利、义务等明确展示给消费者，由消费者比较后再行选择。对于不了解“尊享导览服务”细则的游客，建议园方给出更加清晰的说明。
他还指出，根据我国旅游法、合同法等，上海迪士尼乐园所提供的“尊享导览服务”非强迫性购买，消费者具有较大选择余地。若导览服务占整体游客的比例较少，对没有选择这项服务的游客影响有限。
截至记者发稿时，上海市消保委对此事未予置评。
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