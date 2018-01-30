女子为寻刺激星巴克偷杯子 家有多辆豪车

有这么一位妈妈，今年30岁出头，经常送还在上幼儿园大班的儿子到商场早教班学习，等待的间隙，她常坐在星巴克悠闲地喝着咖啡。可这还没完，她不仅喝着咖啡，还瞄上了星巴克在售的杯子……
近日，这位年轻妈妈张某在杭州滨江龙湖天街的星巴克再一次行窃时，她万万没想到，自己的一举一动早就被星巴克店员通过监控盯住了，他们马上通知商场保安，将张某当场抓获并报了警。据张某交代，这已经是她自己都数不清第几次在星巴克进行盗窃了。
这个妈妈专偷星巴克
这个妈妈1米6左右的个头，打扮时髦穿着不菲，家里路虎、沃尔沃三四辆，带在身边的小男孩也穿着时尚，一直玩弄着手中的iPad。若不是当场被抓获，怎么样也无法将眼前这个时髦妈妈与小偷联系起来。
近日，滨江分局长河派出所接到报警称在滨江一星巴克店内抓到一个小偷，民警张宏毅迅速出警，并将该女子和星巴克店员一并带回派出所，女子在派出所咄咄逼人，一直嚷着“杯子还给你们，大不了我再赔点钱”。凭借多年的办案经验，民警张宏毅察觉情况不对，正常人怎么可能这么“爽快”，张警官一边稳住她，一边发出了全城通缉，寻找近期丢失过杯子的星巴克店，果不其然，没多久就收到了多家店传来的该女子盗窃的监控录像。
掌握这一重要线索后，民警立即将她传唤并进行审查。
面对眼前大量的证据，她不再嘴硬，承认了一切。
偷来的杯子都卖给了小姐妹 圣诞节还送了儿子的三个老师
“我家里不缺钱，就是看星巴克货架上的杯子没人看管，第一次偷了没被发现，那感觉太刺激了，后来每次等儿子下课我都会偷几个带回家。有时候儿子下课了，我就让他坐旁边等着，我一般是看没人注意就把杯子夹在大衣里偷带出去，有时候看时间还多我就走到外面找个小角落把杯子放到包里再进去继续偷……”
偷来的杯子都去哪了？
听到民警的问话，她竟还有一丝“自豪”，“家里星巴克的杯子太多了，我自己用不完，有些我就通过微信半卖半送地给小姐妹了，去年圣诞节我还拿了三个送给儿子幼儿园的老师。”
以为是小事 根本没在意
据张某交代，她一直觉得偷杯子是小事，万一被抓了大不了就赔点钱，反正家里也不缺钱。可她怎么也料不到民警收集来的证据就已经可以证明她从去年底至今在杭州的几家星巴克内盗窃了数十个杯子。因涉嫌多次盗窃，现该嫌疑人已被依法刑事拘留。
小时候，家里老人常教导“小时偷针，长大偷金”，你当着儿子的面盗窃难道就不脸红吗？拿着偷来的杯子送老师，再漂亮也会觉得脏吧！
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