高油价引美国页岩油增产担忧 委欲摆脱石油开采低潮

外媒称，布伦特原油价格此前曾涨至每桶70美元，创3年新高，但人们对油价反弹势头能否持续下去仍心存疑虑，因为高油价可能引发新一波美国页岩油增产潮。
据英国《金融时报》网站1月14日报道，英国伦敦PVM石油经纪公司的塔马斯·瓦尔加说：“油价越高，页岩油生产商的干劲儿越足。”他还说，油价“可能面临早就该有的调整”。
自去年6月以来，石油价格节节攀升，这得益于石油输出国组织（欧佩克）成员和俄罗斯等非欧佩克产油大国带头减产，从而抑制了库存过剩现象。
据报道，国际油价基准布伦特原油价格11日创下2014年12月以来的最高纪录，引得人们担心高油价可能导致美国页岩油增产，美国页岩油增产将破坏产油国减少供应的努力，对油价形成新的压力。
伊朗石油部长比詹·赞加内不久前表示，一些欧佩克成员并不期盼油价上涨，特别是涨至60美元以上。而美国能源部预测，美国今年的石油产量将创纪录，到2019年，该国石油产量将达到日均约1100万桶，比去年增长近20%。
报道称，冬季的需求依然旺盛，经济强劲增长和美元走弱也推动了油价上涨。在截至1月5日的一周里，美国商业原油库存减少近500万桶至4.195亿桶，为2015年3月以来的最低水平。
荷兰韦罗西咨询公司总裁西里尔·维德斯霍芬则说：“这一价格水平在2018年是可持续的，因为需求仍在增长，供应依然紧张。欧佩克和俄罗斯承诺履行减产协议，美国页岩油产业复苏不足以影响价格。”
另据德国新闻电视频道网站1月14日报道，委内瑞拉政府宣布，深陷危机的该国今年将显著增加石油开采量。委内瑞拉石油部长曼努埃尔·克韦多在接受电视采访时说，今年的石油产量将高于每天240万桶。
委内瑞拉的石油日产量去年底降至170万桶，较前月减少10万桶，创15年来新低。2002年12月至2003年2月的一场大罢工曾令石油开采活动严重受阻。抛开受罢工影响的几个月不看，委内瑞拉目前的石油产量为28年来（自1989年8月以来）的最低水平。
克韦多表示，目前的石油产量已重新稳定在每天190万桶上下。身兼委内瑞拉最大石油企业委内瑞拉石油公司总裁的克韦多说：“2018年将是从历史低点恢复的一年。”
报道称，深受危机摧残的委内瑞拉早就期待恢复石油开采。作为欧佩克成员，委内瑞拉几乎完全依赖石油出口。委内瑞拉政府将石油出口锐减归罪于美国，而欧佩克则归咎于委内瑞拉老旧的开采设备和基础设施以及工人的消极情绪。
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