共青团组织办相亲活动 欲帮中国年轻人“脱单”

美媒称，计划生育政策和重男轻女观念导致中国男性过剩。由于担心性别比例失衡导致不稳定，中国决定采取一种更加强有力的市场干预行为：集体相亲。
据美国《华盛顿邮报》网站1月11日报道，蔡军（音）参加了政府主办的相亲活动。他早早地来到了活动现场，并在前排找了个位置坐下，调整了一下眼镜，眼睛盯着手机。
相亲大会已经进行了4个小时，人群渐渐散去，负责音响的工作人员开始收拾东西，可蔡军几乎还没和女生说过话，更别提要到电话号码了。于是，他做了一件任何人都没想到他会做的事情：他冲上台唱了一首情歌。
他唱道：“一个岛锁住一个人，我等的船还不来。”
报道称，中国共青团希望成为那艘船，或者说给他带来一艘船，船上最好还有一位妻子。他们不希望看到蔡军以及数以千万计的年轻人继续单身。
共青团浙江省委说，2017年有大约10万名年轻人参加了它主办的相亲大会。
于是，在一个星期天的下午，数百名单身青年聚集到杭州郊外一个人造沙滩上。蔡军抓住了机会——麦克风。他说：“坐在家里可找不到女朋友。”
报道称，负责让杭州单身青年走出家门的人是共青团浙江省委宣传部的干部王辉球。
2017年春天，共青团高层宣布，团组织今后将通过帮助年轻人树立正确的“婚恋观”来解决“婚恋问题”。
从那以后，王辉球经常花费数周时间筹备相亲活动，并在周末现场监督这些活动。
王辉球认为一个群团组织很适合当红娘。他说，当然私人交友应用软件很受欢迎，但它们很少拥有像共青团旗下的交友婚恋平台这样的影响力。
他呼吁年轻人对骗子扎堆、收费高昂的私人交友应用软件保持警惕。他说：“一个完全商业化的市场是可能出问题的。”
他补充说：“如果你通过共青团找到了对象，你自然会觉得跟我们更亲密了。”
报道称，为了培养这种亲密感，共青团浙江省委打造了一个“公益婚恋交友平台”——“亲青恋”。
在注册并经过认证后，用户可以浏览数千份简介。他们还可以得到交友婚恋方面的建议，共青团给它起的名字是“恋爱课堂”。
不过，报道称，蔡军的勇敢行为还没有为他换来一个电话号码。尽管“脱单”的机会不大，但他还是很乐观。在被问到“脱单”的前景时，他颇富诗意地谈到了心灵相通，然后念了一句唐诗：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”
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