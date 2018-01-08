欧盟最后一项应对金融危机的新规定启动 金融监管更严格

法媒称，一项名为《金融工具市场指令2》（MiFID II）的欧盟指令3日生效，这是金融危机引发的大规模改革的最后一项，将提高金融市场透明度并更好地保护投资者。
据法新社巴黎1月3日报道，伦敦金融城政府政策与资源委员会主席凯瑟琳·麦吉尼斯说：“MiFID II标志着金融监管真正的分水岭。”
因为改革任务繁重而复杂，指令的实施时间（最初计划于2017年1月实施）推迟了一年，以便相关公司有时间适应。
2014年5月通过的这些新规定旨在解决2008至2009年金融危机期间暴露的弱点，也将给予散户和机构投资者额外的保护。
评级机构标准普尔公司3日说，这些新规定将令全欧洲所有涉及分销和交易金融工具的企业面临变革的、在许多情况下更严格的监管框架。
银行、资产管理者、交易商和其他市场操作者都将遵守这一新举措，并向监管机构提供他们遵守法规的证据。
新规定还针对专业投资者出台了保护措施，之前这些保护措施只是服务散户投资者的，并要求专业投资者在投资波动性较大的情况下给予客户警告。
这一指令还加强了对股票投资透明性的要求，并把这一要求扩大到其他金融工具，包括债券和衍生品，这些交易必须在每次办理前后上报信息。
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