中国代表赴韩协商半岛局势：支持朝韩接触与对话

外媒称，朝核六方会谈韩方团长、外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋5日在首尔外交部办公大楼会晤到访的中方团长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑，双方就朝鲜领导人金正恩发表新年贺词后的半岛局势进行协商。
据韩联社1月5日报道，李度勋在会议开场白中表示，目前朝核、朝鲜问题迎来重要的转机，朝鲜近几年来不断发展核导能力，但日前却通过新年贺词传达了改善韩朝关系的意愿，1月5日上午朝方还接受了于1月9日举行官方会谈的韩方提议。在此重要时刻，中韩之间的合作尤为重要。希望以1月5日的协商为起点，两国政府能保持更为紧密的沟通。
对此，孔铉佑表示，目前半岛局势出现积极因素，同时也面临复杂的挑战，双方将遵循两国元首达成的协议，加强两国战略意愿沟通，增进相互信任，继续推进两国关系发展，并继续加强有关半岛问题的沟通与协调。
中韩领导人上月举行会谈时商定在朝核问题上加强战略沟通，据此两国团长会晤，就金正恩发表新年贺词后的半岛局势进行评价，并对日后解决朝核问题的外交方向等深入交换意见。双方曾于去年10月底在北京举行会谈，这次是时隔两个月再次会晤。
另据俄罗斯卫星通讯社1月4日报道，中国外交部副部长孔铉佑4日在中外媒体吹风会上表示，中方希望朝鲜最高领导人金正恩的新年贺词能够维护半岛和平与稳定。
孔铉佑表示，金正恩的新年贺词引起了各方的高度关注。中方也同样注意到其中包含了很多重要的信息，目前中方都在进行深入的解读和研判。
他指出，中方希望金正恩的新年贺词能够给维护半岛局势的和平与稳定带来积极和建设性的作用。
此外据美国外交学者网站1月5日报道，2018年伊始，朝鲜半岛出现局势改善的迹象。中国1月4日宣布，将派外交部副部长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑赴首尔。在出现这一动向前的1月3日，朝鲜与韩国重启板门店热线。
中国一再表示坚决支持朝韩双方通过“对话协商”缓解紧张局势。
外交部发言人耿爽在1月3日举行的例行记者会上说：“中方愿继续为推动半岛局势重回通过对话协商和平解决的正确轨道……发挥积极和建设性作用。”
耿爽翌日又说：“中方欢迎朝韩双方近来作出的切实努力。”他还敦促国际社会支持鼓励这些积极动向，这似乎是专门说给美国听的。
韩国决定立即与中国特别代表举行面对面会谈。这一事实表明，首尔有意与北京进行接触，以缓解朝鲜半岛紧张局势。
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