推迟了一年 亚马逊无人便利店今日正式开业 无需现金自动结帐

1月22日消息，据CNBC报道，在推迟了近一年后，亚马逊无人便利店Amazon Go周一正式向公众开放。Amazon Go是亚马逊首个自动零售店，承诺“不用排队，不用结账，没有收银台”，将是便利店和零售行业的游戏规则改变者。
这将测试自动售卖技术能否实现，此前有报道称，2017年初自动结账的技术无法按计划工作。同时这也将带来亚马逊能否创造就业的问题，也将测试消费者是否欢迎全渠道、技术先进零售体验。
该店位于亚马逊西雅图新总部的中心位置，占地面积1800平方英尺，原本计划在2017年初向公众开放。但直到今天该店依然只对亚马逊职员测试，亚马逊称之为“Just Walk Out”（拿了就走）技术，使用的是电脑视觉、深度学习和传感器融合技术，很多技术是用于开发自动驾驶汽车。
在店里消费者买东西很简单，只要扫Amazon Go应用，就可以进店拿东西走人。亚马逊在后台跟踪顾客购物全过程，当顾客走出店后，亚马逊就会自动从顾客账户上扣款，然后发送账单。
据美国劳工部称，截止2016年5月美国有350多万人从事收银工作，其中便利店有近90万人。虽然Amazon Go会让很多人失去工作，但也会雇佣人准备原料、生产商品、招呼顾客和整理货架。
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