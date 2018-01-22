美媒认为：特朗普正将非洲推向中国怀抱

美国全国广播公司网站1月16日发表文章称，自特朗普上任以来，非洲对美国的态度发生了转变。特朗普的侮辱言辞让中国成为对非洲国家更具诱惑力的伙伴。
文章称，据称美国总统特朗普上周将海地、萨尔瓦多和一些非洲国家称为“烂国”，认为这些国家的人不是美国想要的移民。特朗普的侮辱性言论令全非洲人民震惊。
特朗普否认说过这话，但报道迅速引发了潮水般的谴责，就连一位联合国发言人都称这位总统的言论是“种族主义的”。非洲联盟表达了“愤怒”，称“美国政府对非洲大陆及其人民有着巨大的误解”。
文章称，随着事件的持续发酵，这些对话忽略了一件事情：特朗普的侮辱言辞是在非洲在战略上转向中国之际出现的。在西非，处处皆能看到中国的存在。
文章称，对非洲年轻人来说，美国已经成为越来越不受欢迎的国家，他们开始到别处寻找更好的生活。上周，记者访问了塞内加尔达喀尔大学孔子学院。来这里学习汉语的非洲学生们希望通过这种方式在中国找到理想工作，或者在遍布非洲大陆的中国存在中分一杯羹。
过去，他们可能会到欧洲或美国学习，但这些地方提高了门槛，增加了学生签证的难度。达喀尔大学孔子学院外方院长马马杜·法尔说，学院的约500名学生发现，获得美国或欧洲的学生签证几乎是不可能的。但中国很愿意帮助他们，并为孔子学院最优秀的学生提供赴华留学全额奖学金。
文章称，中国在基础设施方面进行了巨大的投资。作为“一带一路”倡议的内容之一，中国人在非洲建设公路、港口、大坝、铁路和其他基础设施。其中包括埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的轻轨系统和连接埃塞俄比亚与吉布提的重要铁路。在肯尼亚，中国投资建设了该国独立以来最大的基础设施项目——造价近40亿美元的蒙内铁路，将内罗毕与该国主要的印度洋港口蒙巴萨连接起来。中国还在尼日利亚建设一个大规模铁路网。
皮尤研究中心去年6月的一份民调显示，自特朗普上任以来，非洲对美国的态度发生了转变。调查显示，尽管特朗普的强人行为在尼日利亚受到欢迎，但相比2015年，其他受访的撒哈拉以南非洲国家的“积极观点有所减退”。此外，特朗普的受欢迎度远不及之前的乔治·W·布什。
文章称，特朗普的侮辱言辞让中国成为对非洲国家更具诱惑力的伙伴。对这个亚洲巨人来说，这是一个机会。特朗普明显不尊重的态度或许会将非洲国家——以及代表非洲未来的年轻人——进一步推向中国的怀抱。
文章称，特朗普还在按照老皇历行事，将非洲视为一个充满战争、饥荒和疾病的大陆，而不是一个由各个国家和各种文化组成的大陆。但是，中国人似乎认识到了这个地球上发展最快的大陆的潜力。
文章称，从现在起的几年里，当你问非洲人他们何时对美国失去了信心，如果他们回答从一位美国总统把他们的国家列为“烂国”的那一天，请不要感到奇怪。
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