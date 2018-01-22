报纸指新加坡三部长“付费推广”Facebook页面，部长澄清：没有！

新加坡讯，新加坡一家报纸报道说，新加坡三名被看好可能成为下届总理的部长，为各自的Facebook（脸书）页面“付费推广”，但遭到三位部长的澄清：没有这事！
《联合早报》上星期在一篇题为《被视为总理接班人 三部长面簿（编者注：即脸书）粉丝关注度急速升温》的报道中写道：“三位部长最近也有在面簿上做付费推广，提高自己在社交媒体上的能见度。数据显示，过去半年里，陈振声页面上8%的贴文是付费推广，王瑞杰与王乙康付费推广的贴文则分别占2%和1%。”
报道还引述专家分析了部长们“付费推广”的合理性。
这三名部长分别是财政部长王瑞杰、总理公署部长陈振声和教育部长（高等教育及技能）王乙康。
报道也指，该报利用社交媒体工具分析了三人的面簿页面。但报道没有载明用的何种工具。因此读者无法查证这个工具的分析结果。
不过，时隔一天，《联合早报》又刊文说，三名部长澄清，没有做“付费推广”。
该报说：“财政部长王瑞杰、总理公署部长陈振声和教育部长（高等教育及技能）王乙康澄清，他们没有付费推广自己面簿页面上的贴文。”
报道称，三名部长是在“受询时”作上述澄清的。
在这篇隔天的报道中，《联合早报》有载明所用分析工具的名字是Socialbakers。
报道引述Socialbakers说，这项探测功能的精确度是至少96%。报道同时也说，不排除有其他用户在转发部长页面上的贴文后，在自己的页面上付费推广该贴文。
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