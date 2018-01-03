男子迷昏女保姆欲拍裸照 发生数次关系后将其杀害

一男子买彩票输光积蓄，竟然想下药迷晕女保姆，然后拍裸照勒索钱财。男子顺利招到一位58岁的女保姆，将对方迷晕剪开衣服后，男子并没有给对方拍裸照，而是与对方发生数次性关系。最后，男子用电棍、砖头将女保姆砸倒，用胶带封住对方口鼻，然后将女保姆封于炕洞里，致被害人因机械性窒息死亡。男子自杀不成主动投案，被法院判处死刑缓期执行。
男子欲迷晕女保姆拍裸照勒索钱财
1976年出生的卢某在大连瓦房店打工过程中，因痴迷彩票，把钱都输光了，于是想到骗个女保姆到出租房内，用迷药将其迷倒，然后通过给保姆拍裸照的方式勒索钱财。
2016年9月21日9时24分，卢某在瓦房店一微友群发布找保姆消息，当天，58岁的曲某通过微信与卢某谈好了当保姆的事。卢某事先把胶带以及从网上买的手铐、铁链放到电视柜里。
第二天18时许，卢某将曲某接到租房内，卢某趁对方不注意，将买来的迷药放在曲某喝的饮料里，曲某喝完后就躺在炕上睡着了。当天21时许，卢某看曲某睡熟，就想拍裸照。
发生性关系后残忍杀害女保姆
卢某用剪刀将曲某衣服剪开后，卢某称曲某突然醒了过来，随后两人发生了性关系。当晚至第二天天亮，卢某说两人又发生了两次性关系，因曲某跟他发生性关系，就不想敲诈她了。
2016年9月23日中午11时许，两人吃完饭后因钱发生了争执，“我于是想弄死她。”当时躺在炕上的曲某想要坐起来，站在地上的卢某拿起电视柜上的电棍打在曲某后脖子上，电棍断了，曲某仰面躺了下去。
曲某又到灶台下面拿了半截砖头，将曲某脑袋转到一边，用砖头打了曲某后脑几下。然后卢某用手铐把曲某双手从后背铐上，用铁链把曲某腿绑上，用胶带把曲某嘴封上。
之后卢某用胶带把曲某口鼻眼睛封上了，并把炕上一块水泥板打开，将曲某放进了炕洞里，然后用水和泥将水泥板缝隙封上。
男子称自杀未遂 投案自首
卢某将曲某的手机以及自己的手机卖出后，乘车来到大连市内，他在一个旅店睡了一宿。2016年9月24日早晨，卢某称他带着安眠药，买了一瓶酒上了山，他吃了200多片安眠药并喝了点白酒，睡了过去。9月27日卢某醒了，发现自己没死成，就下山找了个警车自首了。
卢某，老家在辽宁省西丰县。曾因犯敲诈勒索罪，于2007年9月14日被辽宁省西丰县人民法院判处有期徒刑三年，2010年3月8日刑满释放。卢某于2016年9月28日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。
2017年4月7日，大连市人民检察院以犯故意杀人罪对卢某提起公诉。
公诉机关指控，“卢某出于勒索钱财的目的，于2016年9月22日18时许，将曲某骗至瓦房店市某屯18号其租住的房屋内。因勒索不成担心曲某报警，2016年9月23日中午，卢某用电棍、砖头击打曲某后颈部，用事先准备好的手铐、铁链将曲某手脚锁住，用胶带将曲某的嘴鼻部封住之后，将曲某弃于屋内事先挖好的炕洞内，并用水泥将炕洞封死。后卢某将曲某的一部iphone6手机拿走后卖掉。经鉴定，曲某因机械性窒息死亡，iphone6手机估价为人民币1600元。”
犯故意杀人罪被判处死刑缓期执行
公诉机关认为，卢某采取暴力手段故意剥夺他人生命，造成一人死亡的严重后果，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。
卢某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其指定辩护人认为，卢某自动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，请求对其从轻或减轻处罚。
2016年9月27日，卢某在甘井子区王家桥十字路口附近向正在巡逻的民警投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
法院审理后认为，卢某故意非法剥夺他人生命，造成一人死亡的严重后果，严重侵犯了公民的生命权利，破坏了社会治安秩序，已构成故意杀人罪。
卢某故意杀害与其并无积怨的被害人，罪行极其严重，论罪应当判处死刑，但鉴于被告人自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，构成自首，对其判处死刑，可不立即执行。
法院判决卢某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。
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