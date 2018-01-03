亚洲新兴国家力推无现金化 交易电子化将更普及

日媒称，在亚洲新兴国家，减少现金交易、向无现金社会转型的动向非常明显。在金融科技迅速发展的背景下，交易的电子化有助于防范违规资金流动和降低成本，这对新兴国家具有很大的吸引力。去年印度电子交易规模迅速扩大，今年泰国也有望迅速普及。
日本《富士产经商报》1月1日援引印度《经济时报》的报道称，印度政府2016年引入新纸币、废除大面额纸币导致现金不足，从那时起到2017年间，该国的电子交易迅速发展。
报道称，印度国家支付公司统计了2016年4月推出的支付服务“统一支付界面（UPI）”的交易数量，发现同年11月交易数量还只有30万笔，到2017年1月增至420万笔，9月增至3000万笔，10月增至7700万笔，一年内猛增了250倍以上。
另据印度储备银行（央行）称，2016年11月该国非现金交易达5.23亿笔，交易额为93.63万亿卢比（约合1.47万亿美元），2017年3月增至6.82亿笔，交易额为150.24万亿卢比。
不过，2017年10月印度现金流通量达到131.81万亿卢比，银行定期存款余额达到103.65万亿卢比，非现金交易也只占整体的5%。所以，专家称，印度市场的现金优势当前还会持续下去。
报道还援引印度经济类报纸《明特报》网站的报道称，推进无现金化的前提是鼓励国民参与金融活动。截至2016年3月印度银行账户普及率只有46%。政府实施了鼓励农民和贫困人口参与金融活动的政策，到2017年8月，新开设账户约有3亿个，但其中四分之一因未被利用而闲置。
此外，有专家称，印度还需向地方推广普及电商交易终端，引入更简单、更易理解的应用程序和平台，向消费者和店家普及相关知识。
泰国政府去年主导引入了电子支付系统“即时支付（PromptPay）”，去年11月决定对利用该系统统一生成的二维码进行商业运营。受此影响，2018年泰国无现金化进程或将加速。
报道称，最近几年，泰国政府实施“国家电子支付体制战略”，推进无现金化。泰国总人口约为6700万人，银行开户数已经达到8100万个，“即时支付”的用户达到2800万人，电子钱包的用户达到4000万人，可以说普及程度已经非常高。
2018年，马来西亚为了扩大电商交易规模，也将引进新的汇款系统。亚洲很多新兴国家都表现出推进无现金化的意愿，政府或民间可能将采取各种举措。
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