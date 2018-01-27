美空军彻查飞行员缺氧原因 F-35及A-10战机曾停飞

美国《星条旗报》网站1月23日发表了题为《空军调查飞行员缺氧原因》的报道。
空军成立了一支由将官牵头的小组，以调查去年多起因飞行中缺氧或其他状况而迫降的事故。
空军1月22日发表声明称，该小组将调查飞行员所经历的“不明原因的生理事件”，例如，缺氧、方向障碍和血液二氧化碳水平降低。空军并未详细说明可能提出建议的最后期限。
声明说：“作为应对生理事件的多种措施之一，空军正在提供更多资源以了解‘不明原因的生理事件’，制定应对这些状况的标准措施，并评估旨在加强飞行员识别和应对这些状况的训练方案。”他说：“我们的最终目的是防止出现‘不明原因的生理事件’。”
2017年，飞行员在飞行中出现缺氧症状后，位于亚利桑那州的卢克空军基地将55架F-35A“闪电II”隐身战机停飞了近两周。
海军也报告称，此类事件的数量正在上升。去年12月，美国航空航天局（NASA）的评估报告确认，F/A-18“大黄蜂”战斗机的供氧系统失效，是过去10年间导致4名飞行员死亡的事故原因。调查发现，2016年“大黄蜂”战斗机供氧系统失效的次数，已从2012年的57次增至125次。
空军去年称，在F-35A隐身战机停飞期间，有关官员并不清楚造成上述状况的原因。声明称：“一些具体的因素已被排除在可能的原因之外，包括维护和飞行设备程序。”
根据指示，F-35A的飞行员应避免在发生供氧系统失效的高度飞行，并在每次飞行中提高备用供氧系统的最低水平。
据《航空周刊》今年1月初报道，2017年11月，两名飞行员在飞行中经历“不明原因的生理事件”并导致类似缺氧症状后，位于亚利桑那州的空军基地停飞了28架A-10C“疣猪”攻击机。但为期一周的调查未能确认造成供氧系统失效的原因，A-10C随后恢复了正常飞行。
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