应对美国提高关税 LG将上调在美国洗衣机售价

英媒称，在特朗普政府对进口家用洗衣机课以重税两天后，韩国LG电子株式会社宣布将上调其在美销售的大部分洗衣机的价格。
据路透社1月24日报道，LG在一封致零售商的信中称，新关税将影响到大多数前揭式和顶揭式洗衣机，但未透露提价幅度。
美国国际贸易委员会发现，进口洗衣机是“国内制造商受到严重伤害的重要原因”，特朗普随后根据该委员会的建议批准对进口洗衣机征收严格的保护性关税。
在实施新规的第一年，美国将对进口的前120万台洗衣机征收20%的关税，对超过这个数量的进口洗衣机征收50%的关税。
美国国际贸易委员会的建议将为惠而浦等美国电器制造商提供保护。这些建议是在去年11月提出的，目的是防止三星电子和LG的廉价洗衣机涌入美国市场。
由于已预见到美国可能采取上述措施，LG在美国田纳西州设立了一家工厂，这家工厂最早将于2018年底投产。三星最近也开始在南卡罗来纳州生产洗衣机。
美国零售商阿布特电器公司的总裁乔恩·阿布特说，在美国以外生产的洗衣机的价格可能只会上涨50%。据他预测，关税的影响将由制造商而不是消费者承担。
阿布特24日接受采访时说，三星和LG一直在为迎接关税做准备，在美国设厂将抵消关税带来的部分冲击。
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