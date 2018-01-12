新加坡职总给予多领域员工援助 应对失业风险

为了帮助从事刚失业风险工作的员工应对未来经济变化，新加坡职工总会未来工作、技能和培训部门（FJST）星期四（1月11日）宣布，今年将对这些员工给予更有针对性的援助。
新加坡经济发展局总经理Chng Kai Fong在就职演讲中说，新加坡仍然是投资者可信赖的经济体 – 不仅拥有强大的劳动力，对做生意非常有利，而且位于迅速发展的亚细安区域。
职工总会表示，为了让本地员工保持干练、灵活、适应性强，未来一年将主要针对留个关键增长领域 – 金融服务、资讯通信科技、保健、制造、工程，和批发贸易。
职工总会强调了两个帮助员工胜任未来工作的方法 – 鼓励雇主把新的学习方法作为雇佣和升迁标准，并运用职工总会的扩建网络更好的应对具体领域的挑战。
FJST将采取合作的方法，与不同领域的政府机构、私人部门、高等教育机构等共同分析每个具体的领域。
在Chng Kai Fong的发言中，他发现了一个让员工犹豫是否应该花费时间和经理进行培训的顾虑：“在我接受培训之后，我怎么知道我还能得到工作？”
对此，他列出了工人运动坚守的三个信条：培训在职员工、让培训更灵活和方便、把培训和工作结合。
此外，他还指出新加坡工作性质的三个未来发展趋势：趋向拥有更高附加价值的工作和新产业，还有新加坡成为区域总部和数字服务的中心。
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