BBC称北京成最激动人心城市：让老外感觉“生活在新时代”

英媒称，北京或许有三千年的悠久历史，但它也在迅速变身为今天的现代魅力都市。这座中国首都拥有速度高得惊人的互联网，有人脸识别软件等尖端技术，在人工智能方面投入了巨资并且拥有无可匹敌的国际化能量，它对富于探索精神的外国人而言是最激动人心的城市之一。
据英国广播公司网站1月16日报道，德国侨民克莱门斯·塞希说：“如果我能在那儿成功，我以后在任何地方都能成功。”他引用的是歌手弗兰克·西纳特拉歌颂纽约市的歌词。在《旅行者档案》杂志担任创意总监的塞希说：“如果西纳特拉活到今天，他很可能会歌唱北京这样的城市。”他说，生活在这座城市会让你感觉“生活在新时代”，总是能跟上潮流。
老家位于英格兰、但最近生活在北京的西蒙·诺顿在个人博客网站4Corners7Seas上发表文章说：“人们总体上有一种处于某种宏大事物中心的感觉，这种感觉很难说清楚，但它让许多外国人长久留在那里。他们想看看它会变成什么样，并且希望亲眼见证。”
报道称，这座城市优质高速的互联网和对技术友好的环境使日常生活比以往任何时候都更容易。来自马尼拉、目前在“北京儿童”网站担任副总编的安迪·佩尼亚富埃尔特说：“北京正在迅速转变为一个无现金社会，互联网把传统钱包的功能整合到智能手机上，使每个人都能更容易地进行许多交易。”
报道表示，但智能手机只是北京技术雄心的开始，面部识别软件已经十分普及，许多手机应用都使用这种技术来进行银行转账和支付、让人们进入公寓和办公室，甚至用它来核实网约车司机的身份。北京最近还宣布计划斥资138亿元人民币修建一个人工智能科技园，建成后将有逾400家企业在那里落户，它们将专注于开发从生物测定到自动驾驶汽车的各种人工智能技术。
食品也是中国历年诸多重大节日的核心，参加这些庆祝活动受到外国人的推崇，春节是最重要的社会和经济节日，也是外国人最容易参与的节日之一。塞希说：“我建议帮助中国朋友为过年做准备，打扫公寓和在家门贴上写有新年祝福语的红色春联同等重要，在除夕那一天，所有的家庭成员都要齐集一堂吃一顿丰盛的大餐，然后守岁到午夜，用绚丽响亮的焰火迎接新年。对外国人而言，与朋友和家人共度这个夜晚的确是一个融入的机会。”
报道称，北京的外国人数量众多而且在不断增长，但中国的语言障碍以及侨民之间交流的便利很容易成为他们不完全融入当地文化的借口。
塞希说：“一些外国人已经在中国生活多年，但对他们的东道国几乎没有什么体验。如果你最初接触中国人的尝试不算成功，那么你很容易有还是与其他外国人相处更容易的感觉。”在这些所谓的“老外泡泡”中（“老外泡泡”是指外国人只在外国人中间混，而不接触当地人和当地文化——译者注），外国人在自己的社区里抱团，在西方餐馆吃饭，并且朋友中只有外国人。克服这一点最简单的办法就是学习一点普通话——这比人们可能想象的要简单。塞希说：“每周上一两个小时的中文私教课或者学习入门级的广播剧应该会适合每个人的忙碌日程。”哪怕学几句经典的短句也会对购物、在餐馆订餐或是在出租车上闲聊有帮助。
报道称，顽固的空气污染也是日常生活中的一个事实，不过近年来的政府努力遏制了一些问题。居民们强调，在污染往往较轻的温暖月份里到户外活动很重要，要把那些蓝天日当作在历史悠久的胡同里徜徉或是探索备受欢迎的日坛公园的机会。
诺顿说：“北京是能在表面以下发现最多东西的中国城市，你能发现很不错的艺术和音乐活动、纵情的夜生活、历史奇观、超现代的商业区和古老的胡同区。”
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