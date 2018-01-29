IMF总裁拉加德警告特朗普减税威胁世界经济稳定

英媒称，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德警告说，唐纳德·特朗普大规模减税威胁全球经济稳定。
据英国《卫报》网站1月26日报道，她指出，特朗普的税收改革是可能破坏当前经济复苏的三大风险之一，尤其是在去年股市繁荣的背景下。
拉加德在达沃斯世界经济论坛上说：“虽然美国的税收改革肯定在短期内会产生积极影响，但是对于美国和其他国家而言，也可能会带来严重风险。”
她表示：“特朗普税改会对金融脆弱性产生影响，尤其在世界各地的资产价格较高的情况下，而且目前宽松融资现象仍然存在。”
在她讲话之前，美国总统特朗普在达沃斯说，随着美国企业将减税传递下去，他的税收改革已经为美国工人创造了加薪这个“又大又美的瀑布”。
然而，IMF担心减税将导致美国预算赤字扩大，而美国财政部扩大举债将促使美国提高长期利率。因此，IMF担心从长远来看增长可能中断，使得股市经受不起经济突然下行的打击。
拉加德警告说，对于世界经济论坛年会开始时IMF所报告的全球增长加快前景，人们太沾沾自喜了。IMF将其预测的今年和明年的全球增速上调为3.9%，并声称主要经济体如美国、欧元区和日本表现会更好。
拉加德说：“我认为我们还没完成任务。”她担心很多国家不断扩大的经济不均衡正在制造“裂痕”。
这位IMF负责人说：“增长是好事，提高生产率也是好事，不过（决策者）应该确保增长的成果合理分配。”她指出，很多发达经济体的不均衡在扩大，而新兴市场的不均衡程度非常高。
拉加德还表示，除了金融不稳定和不均衡，第三个风险是缺乏国际合作，这可能带来地缘政治风险。
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