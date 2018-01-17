美欲借温哥华外长会议对朝施压 中俄称背后存“冷战思维”

外媒称，美国希望在1月16日的一次国际会议上加强其对朝鲜施加“最大压力”的行动。中国和俄罗斯称该会议背后存在“冷战思维”。
据英国《金融时报》网站1月15日报道，这次会议将由美国与加拿大联合主持，有20个国家的外长参加。美国高级官员希望这次温哥华会议支持对违反国际制裁并与朝鲜交易石油的船只实施一项入港禁令。此前，美国未能通过联合国安理会公开列出违反制裁的船只名单。
美国国务院政策计划参事室主任布赖恩·胡克说：“我们需要让一切参与这类活动的船只承受更严重的后果。”他说，美国领导的这场行动旨在对朝强力施压，以逆转其核武计划，此次会议将评估行动还存在哪些缺漏。
报道称，相关行动举措在联合国得到了中国与俄罗斯前所未有的支持，让朝鲜损失了90%的出口，但有官员仍担心执行不够充分。
胡克说：“我们认为，如果我们能开始更多地把这类船只列出来，以便禁止它们进入其他港口的话，就将彰显行动目的的严肃性。”
报道称，中国和俄罗斯将缺席温哥华会议，这可能会削弱华盛顿方面构建一个全球国家联盟、共同对朝采取行动的努力。在经济上，朝鲜十分依赖美国的这两大主要对手。
另据共同社1月15日报道，朝鲜问题外长会议16日将在加拿大西部的温哥华举行。日本主张对持续开发核与导弹的朝鲜加强施压，即将举办平昌冬奥会的韩国展现温和姿态，参加国间存在温差。与美国共同主办会议的加拿大或许将面临艰难的协调工作。
报道称，据外交相关人士透露，美国国务卿蒂勒森就利用朝鲜战争中派兵加入联合国军的国家这一框架向加拿大外长弗里兰探询意向，后者遂答应举办会议。据分析，在与美国的北美自由贸易协定重新谈判陷入困境的情况下，这被加拿大视作展现密切关系的良机。
作为今年的七国集团轮值主席国，加拿大还有意通过成功举办此次会议为6月的七国集团峰会造势。不过，报道表示，加拿大没有主导过以朝鲜半岛局势为议题的国际会议，被认为“对朝鲜问题绝没有太深的见解”（联合国外交消息人士语），作为主办方的手腕是个未知数。
此外，报道还称，土耳其和哥伦比亚等没有感受到朝鲜弹道导弹直接威胁的国家也计划参加会议，加拿大力争展现“温哥华集团团结意志”（该国政府相关人士语）的目标能否实现尚难预料。
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