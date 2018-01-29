150年一遇“超级蓝血月”31日登场 月球表面温度将激烈波动

西媒称，1月31日，月球将成为主角。届时，北美西部、东亚、澳大利亚和太平洋地区将共同观赏一场罕见的天文奇观。这将是一次月全食，并将同时出现“超级满月”和“蓝月亮”这两个奇景。
据西班牙《阿贝赛报》网站1月27日报道，所谓的“超级满月”，指的是月亮满月发生时刚好处于近地点，这时的满月比平时更大更亮；而“蓝月亮”与颜色无关，指的是一个公历月出现的第二次满月。
总而言之，31日的夜空将会上演一场罕见的“超级满月+蓝月亮+血月”现象，而这种现象已经150多年没出现了。
报道称，尽管非常难得，但这只不过是一个奇妙的巧合，对地球并不会造成任何影响。从天文学角度看，这一奇观中最大焦点在于整个月全食过程的观测和测量，研究人员能看到月球表面迅速冷却时发生的一切。美国国家航空航天局（NASA）在一份公告中指出，这些信息有助于科学家了解月球表土的一些特征、土壤和松散岩石的混合状况以及它们随着时间流逝所发生的变化。
NASA月球勘测轨道飞行器项目专家诺亚·佩特罗解释说：“在月食期间，温度的波动非常激烈，月球表面在几小时内的变化就像从烤箱里被放到冰箱里一样。”
报道称，通常情况下，月亮的盈亏周期是29.5天，然而月食会推动月亮盈亏变化的高速进行。由于月食而产生的短期变化能够为科学家提供月球表面土壤或风化层细粒物质的有关信息。与长期观测数据进行比较后，科学家能够检测到特定区域的变化。这类信息对于人类未来执行月球任务时寻找合适着陆点等具有实际意义，还有助于研究人员了解月球表面发生的演变。
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