指哪打哪！美军新观瞄设备令大炮变“狙击步枪”

美国《国家利益》双月刊网站1月27日发表题为《美国陆军计划让大炮变成“狙击步枪”》的报道称，数月以来，陆军官员一直宣称新型的“联合效力观瞄系统”（JETS）能有效提升前沿观察员火力引导的精准度和杀伤性，可以“让牵引榴弹炮或‘帕拉丁’自行榴弹炮变为巨型狙击步枪”。在年底之前，每支炮兵部队就能发现这些官员是否在吹牛了。士兵计划执行办公室官员19日说，经过数月的高强度测试，陆军计划从今年9月开始将新型的便携式JETS装备作战部队。
根据设想，JETS重量轻，能够由人力搬运，将取代笨重的“轻型激光指示测距仪”（LLDR）。JETS依赖独特的先进传感技术组合来测量从目标距离到地球自转的一切数据，使前沿观察员能向指挥链传输较以往更精确的瞄准数据。士兵计划执行办公室称，经过数月的测试和评估，该系统能够传递足够精确的瞄准数据，使一枚GPS制导炮弹落入2.5公里外的一个10米范围的目标区内。这不仅减少了对效力射击的需求，而且提升了炮兵部队的机动性和间瞄射击效果，从而提升了部队的致命性。
士兵计划执行办公室JETS负责人之一埃里克·芒恩上尉说：“举例来说，如果你的目标是城市街区的交叉路口，以往的非精准瞄准装置（不包括LLDR）只能让炮弹落在距离目标一个街区的范围内。而JETS则能使炮弹打在那个交叉路口。”
芒恩还说：“无论落点在哪儿，标准的155毫米口径M777榴弹炮的杀伤半径都是70米。”他说，JETS给士兵一个距离目标10米的目标区域，所以即使发射的炮弹稍微偏出这个区域，目标还是在杀伤范围之内。
尽管目前陆军使用的LLDR为指挥链上的陆军官员提供了详细的精确瞄准坐标，但JETS大幅改进了前者所开创的精确瞄准概念。除了标准的GPS天线和激光测距仪，芒恩还提到了“精准方位角和垂直角模块”（PAVAM），它使用共振陀螺仪来测量地球自转，无论战场条件如何都能精准确定北方。
但对芒恩来说，JETS的最大好处不是精准度，而是尺寸。作为一种单兵便携式手持系统，该系统仅有5磅（约合2.3千克），重量远远低于依赖三脚架的笨重的LLDR，大大减轻了需要携带无线电和其它装备的前沿观察员的负重。芒恩说：“PAVAM通常只有一个篮球大小。一名士兵就能操作该系统，并能携带它进行更长距离的行军。”
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