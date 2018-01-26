日媒：英国再度向中国靠拢 降低“脱欧”影响

《日本经济新闻》1月25日刊文章称，英国再度向中国靠拢。英国任用前首相卡梅伦负责一项旨在促进“一带一路”倡议的投资基金，特雷莎·梅首相还拟于本月内访华。英国着眼于脱欧后的形势，希望通过与中国加强关系，来维持经济继续增长。
文章称，2017年底，英国财政大臣哈蒙德在北京时曾说，“我们的黄金时代已经拉开帷幕”。尤其引人关注的是金融领域的合作。此外，双方还表示将成立旨在支持中国“一带一路”倡议的投资基金。据英国广播公司报道，预计前首相卡梅伦将担任该基金的重要领导职位。
文章称，卡梅伦在担任首相期间，宣布加入中国主导的亚洲基础设施投资银行，大力推进重视中国的政策。他制造的英中蜜月时代似乎帮助他成为上述投资基金领导人。
文章称，特雷莎·梅政府与卡梅伦前政府时代相比，在对华关系方面更为谨慎。据说，因为担心中国影响力扩大，梅迟迟不批准中国企业出资的核电站建设计划。梅政府打算拉近与中国距离的原因是，英国脱欧后，面临的环境发生了变化。
文章称，英国因脱离欧洲单一市场，肯定会受到打击。政府打算把与欧盟之外国家扩大贸易和投资作为促进经济增长的新动力。
文章称，最关键的是与最大盟友美国扩大贸易，但最近因伊朗核协议和美国把耶路撒冷视为以色列首都问题，梅政府与特朗普政府产生了意见分歧，于是认为应该重视对华关系。法国总统马克龙1月访问中国，与中国领导人举行了会谈。双方决定在“一带一路”倡议和核能领域开展合作。据有关人士说，梅首相拟于1月底率领企业家代表团访华，目的是表明“对中国而言，英国是欧洲最大的伙伴”。
文章称，对于英国来说，欧盟占其进出口的一半，中国只占进出口的不到一成。对于中方而言，英国在金融等领域具有的专长经验很有吸引力，但对英国而言，短期经济支持的效果有限。英国向中国靠拢也有可能使美英政府关系变得更复杂。
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