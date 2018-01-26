俄军最新图-160M2轰炸机首飞成功 将配备50架

美国外交学者网站1月25日发表了弗朗兹-斯蒂芬·加迪的题为《俄罗斯超音速轰炸机展开升级后的首次试飞》的报道。
俄罗斯国防工业的消息人士1月24日披露，俄罗斯图-160M2超音速远程战略轰炸机上周进行了升级后的首次试飞。
这位消息人士对塔斯社说：“这架编号804、使用苏联战机突破性技术研制的轰炸机上周进行了首次试飞，此后一直在接受飞行评估。这架可携带导弹的战机将于今年年底交付给俄空天部队。”
这架升级后的图-160M2轰炸机于去年11月16日在俄罗斯西南部的喀山戈尔布诺夫组装厂下线。当时，俄副总理德米特里·罗戈津证实，这架轰炸机定于2018年2月进行首次试飞。
罗戈津当时称：“我们计划该轰炸机将于2019年升级完毕。尽管我们计划于2018年2月展开图-160M2的首次试飞，但一系列交付工作应从2023年开始。”
尽管俄空天部队一再表示该轰炸机除机身外将是一架全新战机，但俄国防工业的消息人士称，日前试飞的图-160M2并不是升级后的原型机。
该消息人士称：“该轰炸机仅进行了小范围的升级，同时其机身和引擎仍保持不变。有关这架可携带导弹的新型轰炸机的全数字化软件最快将于今年年中公布，缺少这个，图-160M轰炸机的升级工作将无法进行。”
这意味着俄罗斯军用飞机产业在研发轰炸机的新型引擎方面仍存在困难。预计，图-160M2轰炸机将配备库兹涅佐夫设计局生产的NK-32-2涡扇发动机，该发动机可提高战机的机动性并扩大航程。
俄空天部队计划从2023年开始，以每年引入3架图-160M2轰炸机的频率，至少配备50架该轰炸机。
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