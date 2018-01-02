科学家用专业知识迎新年 “搞怪”圣诞树令人惊叹

俄媒称，还没有什么事像圣诞和新年这样让科学家有理由最直观地展示自己的成就。
干细胞圣诞树
据俄新社网站2017年12月31日报道，为了在显微镜下细致观察活体细胞，科学家通常用荧光染色剂将其标注出来。但这种方法并不适用于所有情况。英国南安普敦大学研究生卡塔里娜·莫拉正在开发借助超快激光补充照射的全新技术，以观察细胞内部结构。这项技术计划应用于再生医学领域，包括用人类干细胞修复软骨。它使得可以在不损伤组织的前提下观察其生长。
莫拉利用新技术拍摄了激光染色的干细胞圣诞树和花环的显微镜照片。照片上的绿斑点为胶原，红斑点为从人类骨髓中提取的脂肪细胞。
化学圣诞树
据俄新社网站报道，每年圣诞节和新年前夕，科学家都会在社交网站上公布大量在实验室布置的圣诞树照片。这是其中一棵——漂亮的化学圣诞树。它是原子晶格形式的钢树，烧瓶取代新年玩具和花朵形装饰充当挂饰。
半导体雪花
据俄新社网站报道，其烃基结构的特别之处在于呈现出像雪花一样的六边形。其中间的6个苯环组成蒄。在自然界，蒄以黄地蜡的形式存在，1955年首次在乌克兰境内的喀尔巴阡山脉被发现。尽管稀有，但在俄罗斯乌拉尔、堪察加、美国加利福尼亚州以及人的膀胱中都发现了这种矿物的身影。在这朵“雪花”中，还有6个苯环和6个烃基与蒄连接。化学家用各种复杂方法合成了这一结构。这种物质为黄色，一系列引人注目的特性使其对电子和光电子工业具有吸引力。
星空圣诞树
据俄新社网站报道，圣诞树星团位于距太阳系约3000光年的麒麟座。其内部聚集的炽热新星构成了三角形，这也是圣诞树星团名称的由来。美丽的彩色图片是用智利拉锡亚天文台（隶属于欧洲南方天文台）的数据组合而成的。全年甚至凭借肉眼就能看见这棵“圣诞树”。
知识圣诞树
据俄新社网站报道，不久前，人们还只能把千年积累的浩瀚知识记录在纸上。现在，图书馆依旧宽敞，但已门可罗雀。用书本搭成圣诞树使这个令人忧伤的事实得到了讽刺的体现。
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