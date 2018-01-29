珍稀动物朱鹮摆脱灭绝命运 已从7只增加到2600多只

港媒称，红色的脚爪和面部——加上巨大而弯曲的黑色长喙及羽冠——让朱鹮在中国也被称为美人鸟。它们已经存在了近6000万年。在20世纪60年代之前，曾广泛分布于中国、朝鲜半岛、日本和俄罗斯等地，但由于杀虫剂和化肥的广泛使用，再加上栖息地的减少，这种鸟曾处于灭绝的边缘。
据香港《南华早报》网站1月27日报道，一度，全世界的朱鹮数量仅有几只。不过，根据新华社本月的报道，如今，朱鹮在中国国内的种群数量达到了2600多只。仍属于濒危物种的这种鸟类能够存活下来是中国在动物保护方面的成功案例。
20世纪60年代期间，朱鹮一度看起来似乎没有生存下去的希望。但是，当时在中科院动物研究所从事研究工作的刘荫增拒绝接受朱鹮这样的命运。在几年时间里，他带领的团队搜寻了多个省份的山区，寻找这种鸟的踪迹。1981年，他们终于取得了突破。研究小组最终在陕西省洋县发现7只野生朱鹮，其中包括三只朱鹮幼鸟。
刘荫增曾在文章中写到，三只幼鸟看起来很虚弱，而且无精打采，显然它们的父母没有好好喂养它们。研究人员担心这些幼鸟能否存活，设法确保朱鹮的生活不被打扰。为了防止朱鹮受到其他动物的攻击，他们守在大树旁。在附近农田劳作的农民不准使用化肥和杀虫剂，以免毒害朱鹮。
最早发现朱鹮的这一区域后来成立了中国第一个朱鹮群体保护站。
不过，尽管在保护朱鹮数量方面取得了巨大进展，但一位动物保护专家提醒说，由于近亲繁殖的风险，这种鸟的生存之路依然脆弱。浙江大学特聘教授、朱鹮异地保护暨浙江种群重建项目负责人方盛国对《南华早报》说，由于现存的整个朱鹮种群都可以追溯到30多年前发现的四只成鸟，这一物种存在着出生缺陷率较高的问题。
方盛国说：“有些朱鹮的翅膀是畸形的，这意味着它们不会飞。有些患有白内障。有些朱鹮的爪子有问题，因此无法抓牢树枝或站在树上，这意味着它们必须在地面上睡觉，这样一来，受到其他动物攻击的风险大大增加。所有这些都是种群退化的迹象。”他还表示，为了降低这样的风险，需要运用基因手段进行筛选，只有基因优良的朱鹮才可以在野生环境下繁殖。
在浙江省德清县，方盛国领导的研究小组在朱鹮繁殖期到来之前分析基因数据，只挑选基因适合的朱鹮在野外繁殖。这一工作取得了明显效果。方盛国认为，“数量非常重要，不过对于濒危物种来说，质量是最重要的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost