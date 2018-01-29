日媒：发达国家结构性增长仍乏力 很难再现往日增长势头

日媒称，自2008年雷曼危机以来，需求不足的状况已困扰发达国家近10年。今年，发达国家经济有望摆脱这一困境。在美国经济复苏的顺风之下，世界贸易和投资得到促进，需求在增加。不过，由于伴随着数字经济而来的经济结构变迁，物价上升乏力。在不依赖金融宽松政策的情况下，主要国家的经济运作仍难于掌控。
据《日本经济新闻》1月28日文章，据国际货币基金组织（IMF）测算，日美欧等39个发达国家在雷曼危机之后的2009年开始陷入需求不足。需求不足的总量达1.5万亿美元，占其国内生产总值的3.9%。需求的骤然下降导致大量失业，企业的设备投资也快速收缩。但在发达国家的经济政策刺激下，需求不足逐渐消除。2018年发达国家的需求预计略微转向正增长。
经济在数年内呈波状变动，判断经济景气周期的重要指标是“需求与供给之差”。当需求不足时，经济活动就会陷入停滞，导致物价下跌的通货紧缩压力会增强，各主要国家就会放宽金融政策和采取财政刺激手段。雷曼危机后各国相继推出刺激经济的政策，2017年发达国家政府债务余额高达50万亿美元，10年间增加大约70%。2013年，七国集团国家全部陷入需求不足状态。不过，至2018年，德国和美国的需求都将略微超过供给。多数专家认为，需求超过供给的幅度会逐渐增大。
需求增加的背景因素是世界经济的增长。美国通过三次大规模金融宽松和减税，稳固了经济恢复的步伐。直至数年前还略显停滞的欧洲经济也在恢复。2017年世界贸易量同比增长4.7%，在雷曼危机过去10年后，世界经济基本上恢复稳定。发达国家的失业率为5%，是2000年以来的最低水平。22日IMF将今明两年的世界经济增长预期由3.7%上调至3.9%。
美联储今年可能会三次加息，欧洲央行也将从本月起减少资产购进规模。对于中央银行开始寻求金融正常化的一举一动，市场都会敏感地作出反应。美国长期利率年初以来一直处于上升基调，如果物价上涨超出预期，美联储将不得不加快提息步伐。问题在于，世界经济是否已强劲到可以承受金融紧缩政策的程度。
不过，许多人对物价上涨持怀疑态度。虽然周期性的经济危机后遗症已基本得到缓解，但诸如全球数字经济扩大、人口老龄化和政府债务增加等带来的结构性增长乏力仍难以解决。由于网络购物的普及与机械化等因素，工资上涨受到抑制，这一历史性的结构性变革正在进行中。2000年时，发达国家的潜在经济增长率大致还接近3%，金融危机后则跌至1%，目前仍徘徊在1.5%左右。如果经济疲软，那么下一次经济衰退期就有可能提早到来。
尽管需求与供给之差10年来首次转正，但由于同中国等新兴国家的竞争日趋激烈，发达国家很难再现往日的增长势头。世界经济仍不能说可高枕无忧。
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