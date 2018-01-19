伊尔-76又有新用途：俄将打造“飞行军医院”

据俄罗斯《消息报》网站1月15日报道称，俄军正在打造最新的空中手术室。伊尔-76MA运输机将配备全套诊断及手术仪器的自动化医疗模块。该运输机不仅可以转移伤员，而且能够当场进行医疗救助。目前只有美军拥有这种飞机，美军将其称为“天使之翼”。
俄国防部称，置于万能机舱内的专业医疗模块的研发工作接近尾声。20吨重的紧凑型自动化模块将具备诊断和手术的一切必要设备，用于在伊尔-76MD-90A上打造空中机动军医院。该飞机已获得伊尔-76MA的代号。
“飞行军医院”计划包括多台手术设备和一个专业诊断设备。新飞机的设备将能够进行最复杂的手术——包括胸腹腔手术、颌面部手术以及神经外科手术。到达地点后军医院将立即在起降带上接收患者——美国人在伊拉克和阿富汗就是这么做的。必要时模块可卸下并变为野外军医院的主要部分。
俄国防部解释称，俄版“天使之翼”不但将用于热点地区，还将用于改善偏远驻防军的医疗服务。伊尔-76MA甚至能够在未做任何准备的平台上降落。
目前俄国防部拥有一个飞行军医院——“手术刀-MT”号伊尔-76MDT。该飞机制造于上世纪80年代，在阿富汗战争期间用于转移伤员。俄国防部下属的航空航天搜救联邦管理局的前负责人弗拉基米尔·波波夫少将表示，空中机动军医院应成为武装力量医疗保障系统不可或缺的组成部分。
波波夫说：“空中机动急救设备不仅在人为和自然灾难时、而且在进行作战行动和反恐行动时都有用武之地。因此出现归军医使用的移动军医院非常合适。在叙利亚的经验也证实了这点。”
这位专家指出，专业飞机可把配备了必要设备的军医机动运送至俄境内的任何地点，如有必要也可前往境外。
波波夫说：“当场就可以对患者进行检查，实施医疗急救，必要时进行手术。专业人员可为将伤病员送往医院进行专门护理做好准备，比如烧伤、冻伤或创伤。”
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