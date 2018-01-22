    • 2018年1月22日

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    工人做一世不够CEO做4天 1%富豪赚尽全球82%财富

    星期一, 一月 22, 2018

    富者越富，贫者越贫问题越来越严重，国际乐施会（Oxfam）周一发表报告指，去年全球增长的财富当中，有82%落入1%的富豪手中，有时装名牌的首席执行员（CEO）工作4天，薪金已等同一名孟加拉制衣工人工作一生的收入。

    《奖励工作，不是财富》（Reward Work, Not Wealth）报告指，亿万富翁的财富自2010年起，平均每年增长13%，比工人平均薪金增幅多逾6倍，更甚的是在2016年3月至2017年3月间，每两天就有富人跃升为亿万富翁；而世上最贫穷的一半人口，即37亿人，他们的财富在2017年间却无丝毫增长。

    报告也称，一位来自全球5大时装品牌的首席执行员，只需工作4天，便得到等同一名孟加拉制衣工人工作一生的收入；而在美国，一位首席执行员只需工作一天左右，所得的收入等同一位普通工人的年薪。

    国际乐施会总干事比扬依玛说，这样的现象不是经济繁荣的象征，而是反映经济体系的失败，令收益只落入所谓“精英”或富豪手中，实质工作及默默耕耘的人却不能分享经济成果，“制造衣服、组装电话及种植食物的工人均被剥削，以确保廉价商品持续供应，暴增企业及亿万富翁投资者的利润”。

    她认为要限制股东及管理层的收入，确保工人得到基本的“生活工资”，同时要透过政策消除男女工资有别的现象，保障女性员工权益，以及采取措施打击避税。她指若不采取行动，财富不均现象只会令世界各地的民粹主义及民族主义变得更极端。

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