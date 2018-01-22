新加坡有人诱拐女生？内长：散播不确实消息须小心，以免不必要的警报

新加坡讯，新加坡内政部长尚穆根说，公众在传播不确实的消息及导致不必要的警报（alarm）时必须谨慎。尚穆根是在其社交媒体网页上谈及新加坡最近发生的所谓国际学校女生遭诱拐的说法，发表看法。
内政部是新加坡警察部队的主管部委。
上个星期，新加坡杜佛一带的几所国际学校附近，发生一些车辆驾驶员为雨中学生提供便利，结果导致学校发信给家长，呼吁他们保持警惕。
国际学校世界联合书院（United World College）和波斯陶路的东陵信托学校（Tanglin Trust School），分别有一名女中学生被陌生司机邀请搭顺风车，女生拒绝后家长和学校都报警。
事件引发报章报道。有晚间报纸甚至直接下标题《3男图拐2女生》，引发广泛关注。
警方过后发文告说，两起事件中，车内的人只是好心要在雨天送学生一程，并没有特别意图。
尚穆根今天在Facebook网页上写道，两名女生在杜佛邻里遇到陌生人提供方便，引起新闻报道和关注。
尚穆根说，一些媒体报道，将事件称为“诱拐恐慌（kidnap scares）”，还说，报道将其中一起事件说成货车司机要女生上车。
尚穆根说，这是不确实的，这辆车其实是为学校提供服务、接送学生的。
他说：“警方已经彻查两起案件，访问了当事人，没有诱拐企图。”
尚穆根指出，教导年轻学生在陌生人接近时保持警觉是对的，但同时，在散播不确实的新闻并给家长带来不必要的警报（alarming）时，也要谨慎。
毫无疑问，我们应该教导孩子，不要搭乘任何陌生人的车辆。
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