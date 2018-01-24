力战阿里巴巴亚马逊 Facebook在新加坡推出电商平台

一直在新加坡等东南亚国家开拓电商业务的阿里巴巴及其创办人马云可能得小心了，世界最大的社交媒体Facebook，已经在新加坡开设了电商平台，让用户通过Facebook平台买卖物品。这项名为Facebook Marketplace的服务，昨天起陆续在新加坡推出，新加坡网民将可在未来2周内，陆续通过Facebook买卖东西。
在手机端，用户将能够看到一个购物标志，进去后就能直接买卖物品了；而在电脑端，用户会看到有个购物标签。
Facebook Marketplace一年前在美国推出，目前已经在47个国家提供服务，新加坡则是最新推出这项服务的国家，也是继泰国和印度后推出这项服务的第三个东南亚国家。
Facebook大卖场有点类似于新加坡的电商平台Carousell，用户既可以上传想要出售的物品，也可以浏览并搜索平台内供出售的商品，及其价格及商品分类。
买卖双方可通过私信进行沟通，并实现交易。Facebook暂时并不提供支付和递送服务。
新加坡目前有400万个Facebook用户，几乎占新加坡总人口的四分之三。不过，这项服务禁止18岁以下的人士使用。
Facebook Marketplace是目前的Facebook群组的进化，实际上，一些群组也在进行着网上买卖的活动。
根据Facebook方面提供的数据，全球现在有5.5亿人通过Facebook的社群买卖物品。而Facebook Marketplace的推出，将创建一个单一平台，让人们发现并买卖商品。未来，在群组中买卖物品的网友，也可以通过这个Facebook的电商平台买卖物品。
Facebook表示，Facebook Marketplace主要用于交易二手商品，但公司希望探讨新加坡人对这项服务的更多需求。
目前，Facebook电商平台尚没有提供用户进行好评与差评，但这项功能在美国已经在测试，未来会在其他国家推出。
对于卖主，人们可以看到其的公开信息，有助判断卖主的信用。
当然，Facebook会对上载的商品进行自动鉴别，防止枪支和酒精等禁止出售的物品上载，平台也允许举报非法出售的物品。
由于Facebook在新加坡的极高渗透率，因此，分析师认为，Facebook Marketplace会对亚马逊以及阿里巴巴的Lazada带来威胁。
Facebook之前推出的广告业务，让广告主能够精准地锁定阅听群体，因此，现在也能够让商家精准地瞄准客户群，分析师认为。
Facebook的巨大优势在于很强的用户黏性，大量用户每天在Facebook花了大量时间。电商平台将能够促使用户进一步在Facebook活动。
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