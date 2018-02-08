解放军苏35赴南海巡航：或为回应美再提“航行自由”

台媒称，解放军空军2月7日在官方微博发布消息称，空军苏-35战机近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务，并称这是空军履行新时代使命任务、开展实战化军事训练的务实行动。
据台湾“中央社”网站2月7日报道，解放军空军2月7日主动发布苏-35战机演训消息，应是对美国近日再提南海“航行自由”行动的回应。
官方微博“空军发布”表示，苏-35是多用途战机，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。
解放军空军表示，一以贯之坚持科技兴训、依法治训、按纲施训，全面推进新时代练兵备战、不断提升新时代打赢能力。
中国国防部官网2月5日报道，南海舰队远海训练编队2月3日开展联合防空作战演练。长沙舰雷达率先发现“敌机”1批2架。蓝方战机发挥装备优势，迅速下降高度，掠海超低空突防，试图突破封锁。
长沙舰指挥控制技师李春德指出：“蓝方战机作战性能突出，但我方借助体系优势，空海一体、软硬兼施，构筑了多道防空火力网。”
南海舰队远海训练编队指挥员表示，此次远海训练紧贴舰队使命任务，通过强化联合侦察预警、远海机动作战、海上维权斗争等针对性课题训练，检验部队实战化训练成果，提升部队远海体系作战能力。
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