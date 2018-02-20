“缅甸梦”：20年赶超新加坡

中立的缅甸经济专家曾评论说，民盟政府的施政事实上没有特别“优秀”，也没有特别“能干”，但是可以说是尽心尽力了，缅甸经济“表现不俗”。
文／张云飞
国际货币基金组织（IMF）曾预测，缅甸2016年的经济增速可达8.6%，将领跑亚洲和世界；世界银行曾预测：缅甸经济2017年会有7.8%的增长率。
权威机构的预测，一度令缅甸人兴奋不已，好像国家转型后可立马出现翻天覆地的巨变。国际机构的看好，也让他国刮目相看，好像缅甸这块“亚洲处女地”的发展潜力会即刻迎来前所未有的爆发。
然而，2017年8月，缅甸若开邦发生暴恐事件，军警强力平乱维稳，引发数十万边民逃往孟加拉国，其中多数是信奉伊斯兰教的“罗兴亚人”——他们自称为“罗兴亚民族”，而缅甸官方和民间都不承认其为缅甸的少数民族，而只称呼其为“宾格里”，意即孟加拉裔人。
随之而来的是，缅甸遭到西方舆论一边倒的猛批狂黑，昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）政府受到西方国家一反常态的空前打压。与此同时，缅甸国内抨击民盟施政，唱衰经济发展，也渐成颇具杀伤力的社会舆论氛围。
这就是：看好唱衰两重天，众说纷纭一念间。
没那么优秀，但表现不俗
若开邦事件使缅甸政府承受了国内外双重巨大压力，也多少影响了缅甸的社会政治生态。社会上对政府施政的负面评价日益增多，经济上“表现不佳”甚至“今不如昔”的议论似乎主导了社会舆论。
客观讲，缅甸经济没有原先国际机构预测的那么好，但也没有现在缅甸社会以为的那么差。民盟2016年4月1日上台执政以来，经济政策未发生根本性变化，维持实施近20多年的市场经济政策。相关经济数据显示，在民盟执政的第一个财年（2016年4月至2017年3月）里，缅甸经济取得了6.5%的增长，与吴登盛领导的上一届政府5年任期的平均经济增长水平大致相当。在2017~2018财年里（2017年4月至2018年3月），缅甸经济的增速被普遍认为可达约7%。其主要依据包括，缅甸在该财年将吸引外资超过60亿美元，进出口总额将超过300亿美元，创历史新高。此外，不少专业机构的预测都认为，在接下来的几个财年里，缅甸经济仍将是行稳走好的态势。
经济从看好到唱衰的变化，往往反映的不全是经济变化，常常掺杂了政治因素和大众感受。
在国际事务上，昂山素季领导的民盟政府坚持独立自主的不结盟外交政策，重视睦邻关系，重视对华友好，重视大国平衡，这无疑让西方国家有所失望，支持的力度也随之减弱。
同时，缅甸的国内因素也不可忽视。普通民众对民盟执政寄予过高期望，认为民盟上台后，他们的生活会有大幅改善，而现实是他们没有那么多的获得感，这导致了民间抱怨声音增加。此外，民盟的对手们也不会放过这样的政治机会，推波助澜地批评民盟施政。中立的缅甸经济专家曾评论说，民盟政府的施政事实上没有特别“优秀”，也没有特别“能干”，但是可以说是尽心尽力了，缅甸经济“表现不俗”。
不全是梦
观察分析缅甸的经济发展，不可低估其自然禀赋和发展潜力。缅甸是东南亚面积第二大的国家，资源很丰富，人口相对少，发展有潜力。上个世纪50年代，缅甸经济曾领跑东南亚。新加坡已故总理李光耀在新加坡独立初期曾公开发誓：新加坡要在20年内超越缅甸。
2016年11月，缅甸国务资政（相当于民盟内阁总理）昂山素季访问新加坡时说，“我要把李光耀先生的话翻过来讲，缅甸现在要用20年时间赶超新加坡。”
有人认为，这是昂山素季的豪言壮语，甚至将其视为“政治笑话”，但实际上，这并非完全是梦。
新华社世界问题研究中心研究员依据IMF、世界银行、新加坡统计局和缅甸统计局关于缅甸和新加坡的经济发展数据，分析比较两国美元名义国内生产总值（GDP）的变化轨迹，发现新加坡用了11年即在1972年首次在美元名义GDP上超过缅甸；而在过去10年间，缅甸的美元名义GDP年均增幅接近20%，而新加坡只有8%。
据此推算，可能产生如下三种情况：第一，若按照两国过去10年的年均增速计算，缅甸的美元名义GDP总量只要14年就能赶超新加坡；第二，若按照新加坡未来增速好于过去10年表现，而缅甸保持不变计算，再过17年，缅甸依然可赶超新加坡；第三，如果缅甸未来比过去10年的经济表现差，而新加坡保持不变，在此种情况下，经过23年的努力，缅甸的美元名义GDP仍可超过新加坡。
2017年12月，新华社世界问题研究中心研究员曾在仰光举行的缅甸投资发展论坛上作过一次主旨演讲，阐述了上述研究和结论，引起在场缅甸专家、官员和业界人士的兴趣和认可。
“一带一路”机不可失
未来缅甸要实现经济快速发展，还需在4个方面努力：第一，缅甸必须保持政局和社会的长期稳定，不可发生大的动乱；第二，即使持久和平不能马上实现，但要保持政府军与多股少数民族武装组织间没有大的战事；第三，经济政策不出现根本性的改变（现在的市场经济政策是各党各派和各行各业都接受的基本政策，没有根本改变的可能性）；第四，缅甸必须融入地区和世界的发展进程，利用好外部世界的发展机遇。
有缅甸专家指出，中国至今依然是缅甸第一大贸易伙伴国，也是缅甸第一大外资来源国，中缅两国加强互利合作有利于缅甸经济快速发展，完全符合两国人民的根本利益。中国的“一带一路”倡议无疑是缅甸快速发展的一个良机。
2015年11月，在民盟大选获胜后第9天，昂山素季接受了《环球》杂志记者的专访。她表达了对“一带一路”倡议的赞赏，说她小时候就知道丝绸之路，这很有艺术性，也很浪漫。2017年5月，昂山素季应邀出席北京“一带一路”国际合作高峰论坛，表明缅甸政府积极参与“一带一路”共建的立场。
如今，缅甸已迈入颇有悬念的历史新时期。缅甸的经济没有理由被唱衰，发展潜力也不应被忽视，前景大可被看好。
（作者系新华社世界问题研究中心研究员）原载：2018年2月7日出版的《环球》杂志 第3期
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