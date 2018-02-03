为了抗衡中国 印度不顾财政赤字也要GDP“争8”

日媒称，印度财政部2月1日发布的2018年度（2018年4月至2019年3月）预算案显示，财政支出较2017年度增加了10％，为24.4万亿卢比（约合2.4万亿元人民币），连续3年呈两位数增长。为此，实现缩小财政赤字的目标的日期将被延后。着眼于2019年春季大选，莫迪政权此次增加了基础设施建设资金和补贴，力争重回8％左右的经济增长。同时，此次还增加了国防费，目的是抗衡在亚洲影响力不断增强的中国。
据《日本经济新闻》网站2月2日报道，印度财政部长贾伊特利在1日进行的近2小时的预算演讲开头强调：“我们正在坚定地向超过8％的增长率稳步前进。”他同时还表示，“如今印度的经济规模排名全球第七，很快会上升到第五。”
报道称，财政支出扩大尤为明显的是道路交通和高速公路方面的预算，将总共投入1.4万亿卢比（约合1372亿元人民币），相比2017年度增加了19％。主要对负责修建高速公路的国营公司增加了投资。计划将目前总里程约为9000公里的高速公路延长到3.5万公里。从中明显透露出莫迪政权希望通过由国家来承担完善基础设施的建设，以形成增长引擎的想法。
2014年5月上台执政的莫迪政权在2015年之前连续2年将财政支出增幅控制在7%～8％。不过自2016年度起政策重心转向了经济对策，连续两年提出了财政支出超过10%的预算。这就推迟了实现将财政赤字在国内生产总值（GDP）中的占比压缩至3%的目标。
报道称，显示出积极姿态的此次预算案给人以“撒钱”的印象。
报道认为，相比往年提出更大规模的政府投入计划是因为莫迪政权即将面临大选，这似乎将决定其能否顺利走向第二任期。莫迪的执政党印度人民党（BJP）拥有过半数议席的印度国会众议院将于2019年4至5月进行改选及大选。不过，执政党目前对于莫迪人气的增长乏力似乎感到焦虑。
印度当地媒体1月进行的舆论调查显示，支持莫迪连任的民众的比例由2017年时的65%下滑至53%。一方面，印度最大在野党、国民大会党主席拉胡尔·甘地的支持率则从10%上升到了22%。虽然与莫迪仍有一定差距，但人民党中也有声音表示，“为了确保优势，将大选提前到2018年11至12月的可能性有50％”。
报道称，印度的国防费预算增加了8%，较2017年度预计的6%有所增加。由于意识到中国，将推进装备的现代化，还发表了促进防卫装备国产化的“防卫产业走廊”的开发方案。高速公路相关预算中还包括在边境附近提高陆军机动实力的道路建设费用。
据斯德哥尔摩国际和平研究所预测，印度的国防费2009年排在世界的第九位，但2016年已迅速上升至世界第五。印度还准备将预算投向国产潜艇的建造等。
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