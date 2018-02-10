英媒称中航大力扩展亚洲军机市场 拳头产品物有所值

据英国《简氏防务周刊》网站2月7日报道称，中航技进出口有限责任公司的一位高级主管在2月6日告诉本刊记者，在近期几个重大订单的激励下，中国航空工业集团有限公司正在寻求从几个亚太国家那里得到武器出口订单。英媒称，中航技是中航工业旗下负责出口的分支机构。
报道称，过去几年来，中航工业对该地区的主要武器出口包括：面向缅甸出口的JF-17“雷电”多用途战斗机和K-8“喀喇昆仑山”教练机；对孟加拉国和斯里兰卡出口的K-8教练机；对巴基斯坦出口的武装直升机；对柬埔寨出口的Z-9轻型通用直升机；以及对老挝出口的MA-60运输机。
英媒援引中航技公司高管的话称，“对我们而言，亚洲是个非常强劲的市场。但我们认为自身不是在与美国和欧洲的企业竞争。我们只是致力于开发和生产军事航空装备，以满足客户对相关能力和物有所值的需求。”
英媒称，英国《简氏防务周刊》网站对此前交易的分析表明，中国军用航空产品的价格只是同类西方产品的三分之一。不过价格低并不意味着质量差。中航技公司高管称：“与其他国家的产品相比，我们的质量很高。”比如，他提到中航工业生产的配备涡轮螺旋桨发动机的运-9运输机。他说，中航技正向亚太国家推销这种运输机，以取代洛克希德-马丁公司的C-130H“大力神”运输机。
报道称，运-9为载重20吨级运输机，运载15吨达到2200公里的有效半径。中国人民解放军去年12月宣布这种飞机已全面形成战斗力。
英媒认为，中航技把缅甸视为这种飞机的首个潜在客户。此外，已知泰国皇家空军也在考虑用运-9取代其由6架“大力神”组成的编队。自从上世纪80年代以来，泰国就一直使用这种飞机。
报道分析称，中国其他参加新加坡航展且被证实正向区域内国家推销的产品包括：中空长航时“翼龙”系列武装侦察无人机、JF-17“雷电”、L-15先进教练机和Z-10攻击直升机。
报道表示，中航工业日益把目光投向出口市场。近年来，中航工业称其出口稳定增长，年增幅约为10%，主要的市场是亚洲、中东、拉丁美洲和非洲的发展中国家。
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