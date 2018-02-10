蚂蚁或成新型抗生素来源 天生能产生强力杀菌剂

据法新社报道，面对病菌越来越强的抗药性，人类100年来研制的抗生素武器库已经快要耗尽，蚂蚁的药用功能就是在这种背景下被发现的。
一个研究团队在英国《皇家学会开放科学》杂志撰文称，对20种蚂蚁开展的实验显示，其中12种体内有抗菌剂。
研究报告的合作者、美国亚利桑那州立大学的克林特·佩尼克说：“这意味着如果要发现新的抗菌成分，蚂蚁可能是很好的研究对象。”
报道称，蚂蚁产生这些化合物的特殊腺体，常常被称作它们体内的“化工厂”。
佩尼克说：“蚂蚁用这些腺体的分泌物包裹自己的身体，有些蚂蚁在巢穴附近播撒这些杀菌剂，就像我们在家里使用杀菌剂一样。”
这个团队用人体皮肤常见的一种通常无害的细菌——表皮葡萄球菌测试蚂蚁制造的这种化学物质的威力。
研究人员发现，不同种类蚂蚁所产生的化学物质，其杀菌效力各不相同。这些化学物质尚需用致病菌进行测试。
佩尼克说：“需要指出的是，据记录有超过1.5万种蚂蚁，每一种都可能产生很多不同的有抗菌功能的化学物质。”
他说：“我们已经采取了最初行动，以查明哪些种类蚂蚁最有潜力产生能抵御人体疾病的抗菌素。但是，要弄清可以用作抗菌素的化学物质，以及如何合成这些物质还有大量工作要做。”
佩尼克说，人们早就认为，生活在大型紧密社会组织内的昆虫有希望成为新抗生素来源，因为这样的社会组织是病菌理想的繁殖场所。
但是，直到现在还几乎没有这方面的实际测试。
报道称，蚂蚁用自身的化学屏障抵御多种微生物入侵者。
这些入侵者包括几种细菌和一种能把蚂蚁变成“僵尸”的真菌。这种真菌释放出来的化学成分劫持蚂蚁的神经中枢，相当于先欺骗蚂蚁的身体，然后再将其杀死。
一个关键问题在于，为什么侵袭蚂蚁的病原体没有对蚂蚁产生的抗菌素形成抗药性——蚂蚁使用这些抗菌素大概已成百上千万年，而很多人造药物却不出几十年就失去效力。
这项研究的另一项关键发现涉及不产生抗菌素的8种蚂蚁，至少这几种蚂蚁对实验里使用的细菌没有抗菌能力。
研究团队说，如果一个物种不产生抗菌素，那就意味着它们一定有其他办法抵御疾病。
佩尼克说：“我们非常兴奋，很想知道这些蚂蚁是怎么做到这一点的。”
联合国称，日益严重的抗药性(部分原因是抗生素的滥用)是一种“全球健康紧急情况”，因此人们将来可能死于今天很容易治愈的疾病。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost