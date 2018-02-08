卖军火不要命？美上将为推销F-16勇敢试驾LCA战机

2016年，特朗普在竞选时承诺，在美国国内创造就业机会，并出售更多商品和服务到海外，其中美国的军火外销是该承诺的重要组成部分。路透社日前披露，美国政府即将公布新的对外军售计划，放宽军售限制、鼓励外国“买美国货”。该计划还要求美国军方和外交部门帮助国防承包商在海外开展数十亿美元的商业活动，军方人员与外交官将化身军火推销员，路透社评论称，特朗普举全政府之力推动武器出口。
随着在国际军贸市场上，美国的军火巨头们面临来自中国和俄罗斯等主要对手越来越激烈的竞争，他们也希望美国政府能够在政策以及推广等方面提供便利并予以支持。另外，特朗普对于盟友在安全上“搭美国顺风车”现象的不满也由来已久。放宽军售限制，全力推动军售的举措，不仅回应了军火巨头们的期望，另外对于增强盟友的国防能力并减轻美国的安全负担也有助益。媒体披露的这些推动武器出口的举措如果能顺利推行，则有望为美国新增数以十亿计美元的军售订单。洛克希德-马丁公司、波音公司等美国军工巨头将受益。
其实自当选总统以来，在各种外事活动中，特朗普一直“以身作则”，时刻不忘扮演好优秀“武器推销员”的角色。2017年5月，特朗普首访中东，与沙特签订了超过1100亿美元的军售意向。2017年11月，特朗普访问日本，在记者会上公开喊话日本大量购买美国武器，并生动描绘了“两全其美”的前景——美国创造大量工作机会，而日本将更加安全。当然特朗普的推销也得到了安倍晋三的热情回应，MV-22“鱼鹰”倾转旋翼运输机、F-35A隐身战斗机、“全球鹰”无人侦察机等一大批“烧钱”装备已经列入日本政府2018年的预算案中。随后在特朗普访问韩国期间，关于向韩国出售武器的话题也频繁登上各大媒体的头条。
特朗普毫不掩饰对于“武器推销员”这一身份的自豪，无论是向沙特出口大量美国武器，还是协助日本“低价”购买F-35，都成为特朗普多次公开“自我表扬”的素材。特朗普的“榜样力量”正在显现，特别是等到美国新军售计划公布后，料想在各种场合推销美国武器将成为军方和外交人员的日常。
3日在拉贾斯坦邦的印度空军基地，美国空军参谋长戴维·戈德费恩试驾了印度国产LCA“光辉”轻型战斗机，而后戈德费恩还在社交媒体上对印度不吝溢美之词。印度媒体则点破了戈德费恩如此“殷勤”的玄机——他是带着推销F-16的使命到访印度的。印度的“光辉”战机，江湖上流传的尽是其不靠谱的传说，可谓槽点满满，但是戈德费恩为了数十亿美元的大单还是“勇敢”的试驾，堪称“优秀推销员”。
另据路透社报道称，美国国务院代理助理国务卿凯达诺将亲临新加坡航空展，推销美国军备。这是近10年来，美国国务院首次派高官赴新加坡出席航空展，凯达诺此行“主攻”的是东南亚军贸市场。凯达诺说，出席航空展的美国代表团将“竭尽所能”鼓励东南亚国家购买美国制造的武器，比如F-35战斗机。
“给钱就卖军火”、“高调赚钱”，尽管网友对美国放宽军售限制多有调侃，但是此举对美国军火巨头们业绩提升的影响不容小觑。自奥巴马时期，美国的武器出口就一路高歌猛进，路透社报道，美国五大防务承包商洛克希德-马丁、波音、雷神、通用动力、诺思罗普-格鲁曼，目前每一家企业的股价水平都为其历史最高点或接近最高点。而据美国防务安全合作局的数据显示，2017财年美国对外军售额攀升至420亿美元，上一年度为310亿美元。如果美国新军售计划得以实施，美国的对外军售还将可能出现更为夸张的涨势。
美国放宽军售限制的弊端，同带来的好处一样明显。美国智库史汀生中心常规防务项目主任蕾切尔·斯托尔就批评，“这种短视的政策将可能带来长久的隐患”，中东和南亚等战争风险较高地区的恐怖分子今后将更容易获得高端的武器。特别是近一段时间，中东的一些恐怖分子已经开始使用攻击无人机以及便携式防空导弹等武器发动袭击，俄罗斯驻叙部队是最近几次高端武器袭击的受害者，但是美国海外驻军无疑也是恐怖分子的重要目标。
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