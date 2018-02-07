玩虚拟游戏拯救大熊猫？港媒：想的太简单！

港媒称，一款号称可以帮助保护大熊猫的社交媒体游戏受到环保主义者的批评。
据香港《南华早报》2月6日报道，在这款名为“熊猫守护者”的游戏中，微博用户可以养一只“虚拟熊猫”，等攒到一定数量的积分后，一个政府支持的环保组织将在中国重要的野生大熊猫栖息地之一、陕西省秦岭山脉种植一棵竹子。
但是，中国山水自然保护中心熊猫保护专家刁鲲鹏说，仅仅通过种植竹子来保住大熊猫的说法过于简单，并且他质疑这款游戏的效果。
报道称，自2017年12月中旬发布以来，这款游戏的微博账户已经获得了170多万粉丝，每天浏览人次超过100万。
还有其他许多名人也加入了这款游戏。
根据宣传视频，这个项目旨在改善野生大熊猫自然栖息地的状况。视频中称，秦岭地区有345只野生大熊猫。
环保专家刁鲲鹏说，影响大熊猫数量的主要问题是人类活动对它们栖息地的威胁，也就是说这种动物能活动的地区变得越来越小。
刁鲲鹏说：“由于他们已经开展了这个项目，不会改变种植竹子的前提，所以我建议他们在走廊地区种植，也就是两个栖息地之间由于人类活动干涉没有多少植被、不再有大熊猫生活的地区，这样就能在一定程度上修复被分割的栖息地。”
报道称，一些玩家同意刁鲲鹏的观点。一名自称对熊猫做过实际研究的微博玩家说：“研究过熊猫保护的人不会说缺少竹子是令人担心的原因，尤其是在秦岭地区，实际上那里有足够的竹子。”
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