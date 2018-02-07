俄情报三巨头敏感时刻访美引猜测 外媒：或与“通俄门”有关

外媒称，美国众议院的一个委员会5日一致表决同意公布一份备忘录，民主党人说该备忘录可以驳斥共和党的一份声称联邦调查局（FBI）对特朗普存在偏见的备忘录。
据路透社2月5日报道，这次表决将让这份备忘录最早在当天晚上送达白宫，让特朗普在9日之前决定是否将其公开。
报道称，考虑到特朗普此前曾不顾FBI的强烈反对，批准公布共和党备忘录，如果他拒绝公开民主党的这份备忘录，有可能引发许多与特朗普站在一边的共和党人与民主党人、执法机构及情报机构之间的激烈争执。
民主党人说，共和党备忘录旨在破坏特别检察官罗伯特·米勒针对俄罗斯政府与特朗普竞选活动可能存在的勾结展开的刑事调查。
报道称，这场纷争是白宫与执法部门之间出现的非同寻常的不和，也加深了党派之间围绕“通俄门”调查的积怨，引发对于国会议员能否出具不偏不倚的报告的担忧。
俄罗斯否认企图影响美国大选，特朗普也否认他的竞选活动与俄存在任何勾结。特朗普3日发推文说共和党备忘录给他洗清了罪名。民主党人担心特朗普可能企图以共和党备忘录为借口，解雇米勒和司法部二号人物罗德·罗森斯坦，后者负责监督“通俄门”调查。
另据俄罗斯《独立报》2月6日报道，美国民主党领导人呼吁特朗普，不要解除负责“通俄门”调查的关键官员的职务。民主党人担心，上周公布的一份声称执法机构在调查中滥用职权的备忘录会推动特朗普这样做。
民主党参议员迪克·德宾说：“所谓调查已经结束、特朗普应解除罗森斯坦（司法部副部长）或米勒（特别检察官）职务的讨论表明，有出现宪法危机的风险。”
报道称，美国众议院情报委员会上周公布的一份关于情报部门工作的备忘录，是在该委员会主席、共和党人德温·努涅斯的领导下撰写的。文件称，情报部门申请对特朗普前顾问卡特·佩奇进行监听时提供的证据不足。
特朗普认为，备忘录澄清了其竞选团队卷入“通俄门”的所有问题。他在推文中写道，“这份备忘录彻底证明了特朗普一方的清白”，但情报部门的政治迫害还在继续，“这是国家的耻辱”。
此外据俄罗斯军事观察网2月5日报道，俄罗斯三大情报部门（对外情报局、联邦安全局和总参谋部情报总局）负责人近日访美——这是前所未有的事件，此前从未有先例。双方的官方人士解释称，这全都是为了反恐。不过，俄负责“打击恐怖主义”的是俄联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫。俄对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金和俄军总参谋部情报总局局长伊戈尔·科罗博夫的主要专长在其他方面，然而特别代表团的领导人正是纳雷什金。显然，“反恐”议题只是为纳雷什金及其同事的其他访问目的打掩护。
报道称，众所周知，美国内部正在进行执政阶层的内讧：输掉总统选举的新保守主义者和全球主义者遭到了特朗普的整治。美国情报部门一度成为新保守主义者与特朗普抗争的主要工具，向媒体爆料并构陷“特朗普与俄罗斯人勾结”。不过，特朗普以某种方式夺取了情报部门的控制权，结果众议院情报委员会主席、共和党人努涅斯起草了备忘录，揭露了FBI和司法部诬告特朗普并站在希拉里一方干预美国总统选举的阴谋。公布努涅斯的备忘录令FBI、司法部和其他美国情报部门有遭到大清洗的危险。
报道称，俄情报部门负责人访问华盛顿，很可能与美方谈到“通俄门”的资料。只有特朗普从莫斯科获得相关资料的必要性，才能解释纳雷什金代表团的这次特殊访问。俄总统普京表示，访问的规格之所以如此高，是因为莫斯科同样有意揭穿关于俄干预美大选的一派胡言。
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