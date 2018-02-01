特朗普首份国情咨文称中俄为对手 欲发展“无可匹敌力量”

台媒称，当地时间1月30日晚9点（北京时间1月31日上午10点），美国总统特朗普在国会发表国情咨文时指出，中国和俄罗斯挑战美国价值观。
据台湾“中央社”网站1月31日援引法新社报道，特朗普说：“全球各地，我们面对‘流氓政权’、恐怖组织以及挑战美国利益、美国经济和美国价值观的中俄等竞争对手。”
特朗普宣称：“为对抗这些危险，我们明白，软弱必定走向冲突，无可匹敌的力量肯定是我们防御的手段。”
另据台湾“中央社”网站1月31日报道，美国总统特朗普首度发表国情咨文，呼吁共和与民主两党“团结”，迈向“新美国时刻”。然而，部分民主党国会议员缺席抗议，或以一身黑色服装出席，回应特朗普的团结诉求。
报道称，尽管特朗普打着象征民主党颜色的蓝领带，似乎有意向在野党示好，但当他扬起标准手势、撅起招牌嘴型说，他过去一年的努力，“让美国为所有美国人再度伟大”时，只见台下多位民主党女性议员穿着一身黑，静静坐着，少有鼓掌，还有民主党男性议员打上黑色或深色领带，木着一张脸回应。
报道称，要以“团结”两字形容当晚美国国会山庄的景象，显得有些勉强。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost